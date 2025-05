Quello che inizia oggi è il primo turno dei play-off promozione in B maschile. Si disputano in tutti i turni gare di andata e ritorno. In caso di parità di punti conquistati, in coda alla gara di ritorno sarà giocato il “golden set” (un tie break) per determinare la qualificata al turno successivo. La vincente di Sab Group-Tuscania affronterà al turno successivo la perdente di Osimo-Genzano (prime dei gironi D e C) e la vincente di questa ulteriore sfida affronterà la vincente del mini-torneo fra prime e seconde del girone A e B per decretare la promossa in A3.

Inizia dunque dal Palasport di casa a San Mauro Pascoli, domani alle 17.30, l’avventura della Sab Group. Ospite il solido Tuscania, società con grandi tradizioni che vanta diverse partecipazioni in A2. II romagnoli dovranno cercare di dimenticare in fretta le ultime due sconfitte in regular season. Arbitrano Natalini e Moscardi.