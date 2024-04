Una splendida Consar centra la semifinale

Consar Ravenna-Tinet Prata 3-0

CONSAR RAVENNA: Raptis 14, Bartolucci 8, Russo 2, Orioli 16, Mengozzi 7, Orioli 16, Bovolenta 8, Goi (L). NE: Mancini, Arasomwan, Feri, Grottoli, Benavidez, Menichini, Chiella (L). All: Bonitta

TINET PRATA DI PORDENONE: Terpin 11, Scopelliti 4, Lucconi 8, Petras 12, Katalan 4, Alberini 1, Bellanova 1, Baldazzi 1, De Angelis (L). NE: Nikol, Pegoraro, Iannacone, Truocchio, Aiello (L). All: Boninfante

ARBITRI: Serena Salvati di Roma e Michele Marotta di Prato

PARZIALI: 25-19, 25-19, 25-19

NOTE: Spettatori 839 per un incasso di 7.113 euro. Durata set: 26’, 29’, 24’ (tot. 79’). Consar: Battute vincenti 8, battute sbagliate 13, muri 8, errori 2, attacco 57% ricezione 31% Tinet: Battute vincenti 3, battute sbagliate 14, muri 4, errori 5, attacco 45%, ricezione 50%.

Nella bolgia del Palacosta la Consar Ravenna sfrutta il fattore campo e ottiene una schiacciante vittoria per 3-0 contro la Tinet Prata Pordenone che consente l’accesso alla semifinale contro Grottazzolina. Nonostante una prova non brillantissima di Bovolenta, sono Raptis e Orioli in attacco e un perfetto Russo in regia a trascinare i ravennati al triplice 25-19.

Dopo un inizio di primo set equilibrato, in cui le squadre si studiano, è Lucconi a dare il primo strappo per Prata che si porta a condurre 4-6. Petras, complice una disattenzione difensiva ravennate, allunga 7-10. L’ace di Orioli consente alla Consar di recuperare 10-11 e l’errore di Petras permette l’aggancio a quota 11. Il primo punto di Bovolenta arriva sul 12-12, mentre i muri di Bartolucci e Raptis consentono il primo sorpasso ravennate 16-14. Russo e Bovolenta allungano ulteriormente 19-15 costringendo Boninfante al suo secondo time-out. L’errore di Mengozzi è graziato dall’invasione del muro avversario e la Consar vola 23-18. L’ace di Orioli e l’errore di Petras consentono ai romagnoli di imporsi 25-19.

Alcune disattenzioni ravennati propiziano il vantaggio ospite all’inizio del terzo set 1-3. È il greco Raptis, con due punti consecutivi, a trovare prima il pareggio a quota 3, poi il sorpasso sul 6-5. L’ace di Bartolucci e il muro di Mengozzi portano la Consar avanti 10-7. Nelle fase centrale del parziale Prata, che inserisce Baldazzi per uno spento Lucconi, prova a mettere il set in bagarre, complici alcuni incerti video-check che penalizzano Ravenna, ma i romagnoli non cascano nel tranello e la Consar, con Orioli in attacco e Russo al servizio, vola sul 21-15. Il definitivo 25-19 arriva da un errore di Petras al servizio.

Prata non si disunisce a parte bene nel terzo parziale, conducendo 5-7 con Lucconi tornato titolare e Terpin. La Consar raggiunge la parità a quota 10 grazie a un buon Orioli, che al servizio sigla anche il sorpasso 12-11. Il muro ravennate è attento e Bartolucci ottiene il 17-14. Grazie all’ace di Bellanova Prata accorcia le distanze 19-18, ma un perfetto Raptis riporta Ravenna avanti 20-18. L’errore di Katalan e il muro di Mengozzi fanno volare la Consar sul 22-18. Sarà poi l’errore al servizio di Scopelliti a siglare il definitivo 25-19.

