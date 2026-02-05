San Marino vince il Memorial Casadei

Il Memorial Casadei è andato alla nazionale sammarinese. L’ormai tradizionale trofeo di pallavolo maschile che si tiene in ricordo di Alessandro “Cassa” Casadei, palleggiatore e capitano della nazionale scomparso nel 2009, se lo è aggiudicato San Marino davanti alla Sabini Castelferrettiti e alla Prime Cleaning Riccione.

Per gli uomini del commissario tecnico Roberto Pascucci è stato il primo appuntamento del 2026 per verificare il lavoro fatto finora in palestra, provare l’amalgama della squadra e per testarsi con avversari forti, in preparazione degli Europei Small Countries Association che si terranno dal 4 al 7 giugno in Irlanda del Nord. Nella prima partita la nazionale sammarinese (che ha giocato il torneo rinforzata da alcuni elementi della Gemini Med), ha battuto al tiebreak la Prime Cleaning (25-18, 22-25, 15-7) attualmente in testa al proprio girone della serie C. La competizione prevedeva partite al meglio dei tre set con tie-break al terzo ed evidentemente tutte le squadre ne hanno voluto approfittare perché anche il secondo match di giornata, che ha visto i riccionesi affrontare la Sabini (girone D della serie B, lo stesso della Gemini Med), è finito al tie-break. Si sono imposti i marchigiani per 25-19, 23-25, 15-7. Lo scontro fra San Marino e Castelferretti è diventato così decisivo per l’assegnazione del trofeo. Dopo una partita combattuta l’hanno spuntata, ancora al tie-break, i padroni di casa (25-21, 20-25, 15-13).

«Abbiamo dato spazio a più giocatori possibili per far accumulare esperienza di gioco contro avversari solidi – è stato il commento del ct sammarinese Roberto Pascucci alla fine del torneo - Abbiamo visto cose buone, specie nella prima partita e nel primo set della seconda e altre meno buone ma, tutto sommato, è stato uno step importante per prepararci ai prossimi appuntamenti internazionali».

Particolarmente toccante il momento della premiazione. La famiglia di Alessandro Casadei ha voluto legare il Memorial a un gesto di solidarietà molto bello. In passato aveva ringraziato tutti i giocatori con un piccolo gadget mentre quest’anno ha scelto di effettuare una donazione ad Attiva-Mente, associazione di volontariato sammarinese che si dedica all’inclusione delle persone con disabilità, trasformando così un bell’appuntamento sportivo in un gesto di speranza per tutta la comunità sammarinese.