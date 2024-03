Ravenna, la Pietro Pezzi Volley dona uova di Pasqua a Pediatria

Anche quest’anno una delegazione di pallavolisti della società di volley Pietro Pezzi Ravenna, accompagnata dal direttore generale del club Alessio Saporetti, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, diretta dal dottor. Federico Marchetti, per consegnare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati. Ad accogliere il gruppo erano presenti le infermiere e le dottoresse del reparto, che hanno ringraziato sentitamente i ragazzi della squadra per questo ennesimo gesto di solidarietà. Il Club, nato nel 2017 in onore dell’agente di polizia Pietro Pezzi deceduto in servizio, è infatti sostenitore del reparto ormai da qualche anno ed in particolare dal periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, quando i suoi componenti hanno cominciato ad attivare iniziative benefiche per regalare un sorriso ai pazienti della Pediatria di Ravenna.