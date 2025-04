Per la nuova “casa” della Omag-Mt torna di moda il Flaminio

Erano quasi un centinaio, tutti con la “divisa d’ordinanza” felpa e maglietta biancoblù. I “nipoti ad singian” giovedì hanno festeggiato e salutato la Omag-Mt al Baraka’s di Morciano. Non sono mancati cori, canti, balli e due video che hanno ripercorso la cavalcata straordinaria e tutte le trasferte fatte: da Messina a Busto Arsizio passando per Melendugno e Trento. In attesa della grande torta c’è stato anche uno scambio di regali: le giocatrici hanno premiato Daniela, alias “Settimo Caos” e Paolo Marchini il super tifoso che non si è perso una gara. O come dice lui scherzando «solo quella di Lecco e sappiamo tutti come è finita».

Intanto la società lavora per reperire il budget necessario per prendere parte al prossimo campionato di A1. E a questo proposito, il Flaminio di Rimini è tornato prepotentemente alla ribalta mentre sembra perdere peso l’ipotesi Sport Domus di San Marino anche se sul Titano non dispiacerebbe ospitare il gotha della pallavolo.

