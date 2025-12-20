Omag-Mt senza alternative: deve vincere con Bergamo

Volley
Un muro a due portato da Elizaveta Kochurina e da Sarah Straube
La Omag-Mt non ha alternative. La sfida di questa sera contro Bergamo (play-ball alle ore 20.30, arbitrano Goitre e Brancati) rappresenta un vero e proprio spartiacque della stagione per San Giovanni in Marignano, chiamata a una vittoria obbligata per continuare a coltivare la fiammella della salvezza.

La classifica del resto parla chiaro: il distacco dalla zona “utile” è di quattro punti, aggravato dal peggior quoziente set rispetto a Perugia e Monviso, un dettaglio che rende ancora più imperativo conquistare il massimo bottino. Contro un Bergamo solido e ben organizzato, servirà una prestazione di carattere, intensità e lucidità nei momenti chiave. Ogni set, ogni pallone, potrebbe fare la differenza non solo per la partita, ma per l’intero destino stagionale delle marignanesi. L’Omag-Mt dovrà spingere fin dall’inizio, evitando quei passaggi a vuoto che in passato sono costati punti preziosi. Il fattore campo e il sostegno del pubblico possono diventare un’arma decisiva. San Giovanni in Marignano sa che questa non è una gara come le altre, è una sfida da giocare con il cuore, ma anche con la testa. Vincere significherebbe restare agganciati al treno salvezza e mettere pressione alle dirette concorrenti; perdere, invece, complicherebbe enormemente il cammino per non dire che suonerebbe come un de profundis. Insomma, non è più tempo di calcoli o rimpianti. Ortolani e compagne devono crederci, trasformando l’urgenza in energia positiva. Certo non sarà impresa facile perché la squadra dell’ex coach Matteo Bertini, ora diesse delle orobiche, e di Alessia Bolzonetti è formazione quadrata ed esperta che all’andata asfaltò letteralmente le marignanesi che persero 3-0 in appena un’ora e venti. Bergamo, però, si trova alle prese con una Montalvo non in grandi condizioni, visto che la schiacciatrice cubana ha una spalla in disordine. Grande attenzione la meritano la palleggiatrice Chidera Blessing Eze e l’opposto Kendall Kipp che se in giornata difficilmente si ferma.

Piovesan si è operata

Nel frattempo Anna Piovesan si è operata per ricomporre la frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. All’inizio della prossima settimana avrà un consulto per capire i tempi del suo recupero.

Il sestetto anti Bergamo

Per quanto riguarda il sestetto che affronterà le orobiche in cabina di regia ci sarà Straube che avrà sulla sua diagonale Brancher. Le attaccanti di banda saranno Bracchi e Zhuang mentre sotto rete agiranno Caruso e Kokurina. Libero sarà Tellone a meno che Bellano, vista l’importanza della posta in palio, non getti nella mischia Panetoni. Per quanto riguarda l’ultima arrivata Wilson, si deciderà se metterla subito sul taraflex o meno.

