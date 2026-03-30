Omag-Mt, occhio al mercato: nuova palleggiatrice in arrivo

Un lunedì da play-off Challenge quello di stasera. Alle 20, infatti, al Pala Cervia, la Omag-Mt ospiterà la Megabox Vallefoglia (arbitrano Luciani e Armandola) vincitrice due settimane fa, dopo una grande impresa in terra greca, proprio della Challenge Cup.

Un derby che in questa stagione si è già giocato tre volte con due successi delle pesaresi (entrambi per 3-0) e uno delle romagnole (3-1 nella post season). Una partita che serve soprattutto alle ospiti ancora in corsa per vincere il girone B.

In casa San Giovanni in Marignano invece, i giochi sono già fatti e si attende solo il rompete le righe che avverrà all’indomani dell’ultima sfida in programma, sempre a Cervia mercoledì 8 aprile quando arriverà Bergamo.

Una gara che si preannuncia di grandi emozioni visto che per molte giocatrici sarà l’ultima in maglia Omag-Mt. In particolare per tre giocatrici che hanno scritto la storia di questo club: Cecilia Nicolini, Sveva Parini e Anna Piovesan. Radio mercato vuole la prima è diretta a Perugia mentre la centrale lombarda dovrebbe salire a Monviso, Piovesan, che venerdì scorso ha festeggiato i suoi 22 anni, andrà molto probabilmente a vestire la maglia di Conegliano. Certi anche gli addii di Elizaveta Kochurina (nuovo centrale di Vallefoglia) e Sara Caruso (a Firenze). Ai saluti Edinara Brancher (per lei c’è un grande interessamento di Futura Volley). Restano, invece, Alice Nardo, Sara Panetoni e molto probabilmente Dalia Wilson. Tutto da decifrare il futuro di Agata Tellone, Martina Bracchi e, soprattutto, di capitan Serena Ortolani. Per tante giocatrici in uscita, qualcuna anche in entrata. Sempre i “rumors” vorrebbero in maglia Consolini Rachele Morello, attualmente palleggiatrice del Bisonte di Firenze. Torinese, classe 2000, 182 centimetri d’altezza, è cresciuta nel Club Italia prima di indossare la canotta di Novara, Ravenna, Brescia, Chieri, Paris Saint-Cloud e Firenze dove ha messo insieme 30 presenze con 31 punti. In attesa che arrivi l’ufficialità di Massimo Bellano, ci si chiede chi arriverà dal Fenerbahce: si parla di un opposto, un centrale e una schiacciatrice.

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