Omag-Mt: Jessica Rivero è la nuova schiacciatrice

Lo staff Consolini guarda al futuro con un colpo di sostanza: Jessica Rivero è la nuova schiacciatrice di posto 4. Un acquisto che porta in dote fisicità, tecnica e un percorso costruito ad alto livello, pensato per aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo e dare solidità a una formazione che vuole continuare a crescere nel panorama della Serie A1. Nata a Camagüey, Cuba, il 15 marzo 1995, Rivero è una laterale di 181 centimetri con un profilo che unisce potenza e intelligenza di gioco. La sua carriera è un viaggio attraverso il meglio del volley europeo: formatasi in Spagna, ha giocato in Germania, Polonia e Stati Uniti, prima di approdare in Italia, dove ha disputato diverse stagioni in Serie A acquisendo una conoscenza profonda delle dinamiche tattiche e competitive del nostro campionato; un percorso che l’ha resa una giocatrice completa e pronta. “Mi hanno sempre parlato molto bene della società - ha detto Rivero - e dell’ambiente che si vive a San Giovanni. La scorsa stagione la squadra, pur essendo una neopromossa, ha disputato un ottimo campionato, esprimendo un gioco solido e veloce. Non è mai semplice affrontare una categoria da neopromossa, e questo mi ha colpito molto.”