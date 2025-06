Omag-Mt, il nuovo libero è la ravennate Sara Panetoni

Sara Panetoni è una nuova giocatrice della Omag-Mt. Libero classe 2000, nata a Ravenna, Sara arriva in Romagna dopo diverse stagioni in Serie A1 e un percorso di crescita costante. Ha mosso i primi passi al Club Italia, dove si è messa in evidenza anche con la maglia della nazionale giovanile: oro mondiale, oro europeo da miglior Libero, argento mondiale e tanta esperienza internazionale. In Serie A1 ha giocato a Firenze (dove è diventata titolare), Vallefoglia e Cuneo. Chi ha avuto modo di lavorare con lei la descrive come una giocatrice affidabile, con una ricezione solida, una buona lettura del gioco e grande spirito di squadra. Sara ha subito un intervento alla spalla il 9 giugno e in questo momento sta seguendo il percorso di riabilitazione. Le facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e l’aspettiamo con tutto il team per la nuova stagione.