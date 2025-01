Omag-Mt, è stata una domenica perfetta: il colpo a Mondovì vale l’allungo sulle rivali

Bam Mondovì-Omag-Mt 0-3

BAM MONDOVÌ: Lancini 9, Bosso 4, Viscioni 8, Catania 6, Deambrogio 2, Berger 7, Schmit. Giubilato (L). N.e.: Fini, Marengo, Tresoldi, Maning. All.: Basso.

OMAG-MT: Ortolani 16, Nicolini 2, Consoli 10, Piovesan 3, Parini 10, Bagnoli, Sassolini 4, Nardo 9. Valoppi (L). N.e.: Polesello, Ravarini, Meliffi. All.: Bellano.

ARBITRI: Cavicchi e Coppola.

PARZIALI: 22-25, 14-25, 20-25.

NOTE: durata set: 29’, 21’, 28’. Totale: 1h18’. Battute vincenti: Bam 3, Omag-Mt 4. Battute sbagliate: Bam 6, Omag-Mt 10. Muri: Bam 9, Omag-Mt 14. Errori: Bam 21, Omag-Mt 20.

La domenica perfetta. Battendo la Bam Mondovì 3-0, la Omag-Mt non solo raggiunge la 12ª vittoria in campionato che significa 37 punti in classifica, ma aumenta il solco dalle sue inseguitrici. Messina perde 3-1 a Macerata e rimane a quota 33 mentre le marchigiane salgono a 30. Imola ferma Brescia (3-1) che scivola addirittura a -12. E in chiave Pool Promozione, le romagnole guadagnano una lunghezza anche su Busto Arsizio che piega Como solo al tie-break salendo a 34 con Trento sempre a -5 (32).