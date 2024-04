Omag-Mt, è Polesello il rinforzo al centro

Un’altra giovanissima è arrivata alla Omag-Mt. Giulia Polesello da ieri, infatti, è ufficialmente una giocatrice della squadra romagnola. Classe 2004, 185 centimetri d’altezza, va a completare il reparto dei centrali con Claudia Consoli e Sveva Parini.

Una curiosità, con il suo arrivo e quello di Valoppi, sono tre le romane alla corte di Massimo Bellano. Nonostante abbia compiuto appena 20 anni l’8 aprile, Giulia vanta già un curriculum di tutto rispetto.

Cresciuta nel rinomato vivaio del Volleyrò Casal De’ Pazzi, ha vinto con le laziali cinque titoli regionali, due scudetti con l’Under 14 e l’Under 17, una medaglia di bronzo con l’Under 16 e una medaglia di argento alle finali nazionali Under 18. Per due anni consecutivi è stata convocata al Trofeo delle Regioni per il Lazio, con il quale ha conquistato un oro in Abruzzo, un argento in Friuli, una medaglia d’oro alla ‘Girl League 2019’ e un successo al ‘Campesan’ di Abano Terme nel 2019.

Nel 2018, con la maglia della nazionale italiana Under 16, si è messa al collo un argento europeo, a Trieste, perdendo la finalissima con la Turchia. Si è qualificata anche per la Western European Volleyball Zonal Association in Portogallo ed è arrivata quarta agli Europei in Montenegro.

Dopo essere uscita da Casal De’ Pazzi ha vestito per due stagioni la maglia dell’Assitec Sant’Elia, sempre in A2, mentre nell’ultimo campionato ha giocato con quella di Melendugno (A2) con cui ha messo insieme 169 punti in 26 presenze, 95 i muri realizzati, di cui 45 vincenti. Polesello si fa valere anche in battuta: 325 quelle totali con 23 ace.

«Sono contentissima di questa grande opportunità che mi è capitata e che ho colto al volo - dice la nuova centrale della Omag-Mt -. Sinceramente non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne, lo staff, le persone che gravitano intorno alla società e soprattutto i tifosi che sono caldissimi. Le mie caratteristiche principali? Diciamo che mi piace attaccare in primo tempo e murare».