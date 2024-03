Omag-Mt, adesso è tempo di rimpianti

Sono trascorse più di 72 ore, ma in casa Omag-Mt la delusione per la sconfitta di Messina è ancora tanta. Per il 3-0 subìto che non rappresenta quanto visto in campo e soprattutto, perché il ko in terra di Sicilia ha voluto dire addio al sogno play-off, inseguito e solo sfiorato. «Il rammarico c’è ed è ancora tanto - conferma la palleggiatrice Chiara Ghibaudo - perché a parte il primo set dove non c’è stata partita, negli altri due abbiamo giocato alla pari di Messina, se non meglio. Tanto è vero che siamo arrivate ad avere anche diversi punti di vantaggio, ma non siamo riuscite a mantenerli fino alla fine. Ci è mancata una certa reattività ad adattarci al loro gioco. Il 3-0 è una punizione troppo severa, purtroppo abbiamo anche pagato l’ennesima situazione di emergenza in cui ci siamo trovate (Pecorari è rimasta a San Giovanni dopo l’infortunio con Albese con Ortolani costretta a ritornare in banda, ndr), ma oramai non fa più notizia».

A questo proposito, Ghibaudo, è sicura di una cosa. «La riprova non l’avremo mai, ma nessuno mi toglie dalla testa che con la squadra al completo saremmo entrate nei play-off. Magari non saremmo salite, ma agli spareggi ci saremmo sicuramente arrivate. Questo è un gruppo affiatatissimo, che ha incontrato mille problematiche, ma che nelle difficoltà ha sempre risposto alla grande. E questo deve essere un motivo di grande orgoglio».

Arrivata quest’estate al Pala Marignano, la palleggiatrice di Cuneo si sente una giocatrice diversa rispetto a quella sbarcata da Marsala. «La scorsa stagione non è stata facile: avevo perso fiducia in me stessa, in quello che facevo, nel mio gioco. Sapevo che a San Giovanni ci sarebbe stato l’ambiente ideale per ritrovare certe convinzioni. E, infatti, mi sento una giocatrice tanto cambiata rispetto a quando sono arrivata. E il merito è dello staff e delle mie compagne che mi hanno sempre supportato e sopportato. Un grazie anche ai nostri tifosi, sono davvero qualcosa di straordinario e adesso che li ho vissuti da una giocatrice della Omag-Mt lo posso dire. Speriamo di dare a tutti una soddisfazione domenica con Talmassons».