Omag-Mt, adesso è allarme rosso

CBF MACERATA-OMAG-MT 3-0

CBF BALDUCCI HR: Bresciani, Sismondi 1, Kokkonen 17, Kockarevic 16, Bonelli 3, Mazzon 7, Piomboni, Clotheir 6, Decortes 9. Caforio (L). N.e.: Batte, Ornoch, Crawford, Capodacqua. All.: Lionetti.

OMAG-MT: Ortolani 5, Bracchi 9, Nicolini 2, Brancher 13, Piovesan 4, Parini 6, Meliffi, Caruso 6, Nardo 5, Straube. Tellone (L), Cecchetto (L). N.e.: Kochurina. All.: Bellano.

PARZIALI: 25-23, 25-20, 25-18.

NOTE: durata set: 29’, 27’, 28’. Battute vincenti: Cbf 6, Omag-Mt 2. Battute sbagliate: Cbf 5, Omag-Mt 9. Muri: Cbf 7, Omag-Mt 7. Errori: Cbf Hr, Omag-Mt 16.

E adesso è allarme rosso. Perché se le cinque sconfitte precedenti potevano anche essere messe in conto, quella di ieri sera a Macerata (3-0) fa malissimo. Non solo perché San Giovanni rimane ultimissima a quota zero, ma per la fragilità dimostrata, soprattutto in attacco dove la fatica a metterla a terra è ogni volta enorme.