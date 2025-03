Omag in A1: la cavalcata trionfale di un gruppo in missione per vincere

Lo si è detto in lungo e in largo, quella di Omag-Mt è stata una stagione straordinaria. Che, però, non era iniziata proprio benissimo. Perché quel 5 aprile ancora in tanti se lo ricordano.

La notizia di Matteo Bertini come nuovo direttore sportivo di Bergamo in A1, spiazzò il piccolo universo della Consolini. Bertini, infatti, insieme al presidente Manconi, aveva già formato il roster chiedendo, e ottenendo, la conferma di Nardo, Consoli, Parini e Ortolani e strappando i sì a Nicolini, Valoppi e Piovesan. Diverse giocatrici non presero bene quell’addio. Si narra di urli e strepiti. Poi, però, l’arrivo di Massimo Bellano, allenatore di grande valore, riuscì a calmare un po’ gli animi.

Al resto ci ha pensato Serena Ortolani che ha preso per mano uno spogliatoio tra i più giovani dell’intera A2 e lo ha trasformato in un gruppo sì di amiche, ma soprattutto di unione d’intenti: tutte per una, una per tutte. Che poi è stata la risorsa principale di questa straordinaria cavalcata iniziata con le vittorie con Costa Volpino, Imola e Castelfranco. Alla quarta giornata il primo successo “pesante” in casa di Macerata. Dopo essersi sbarazzata di Mondovì, Omag-Mt sale a Lecco dopo arriva l’unica sconfitta senza punti.

Qualcuno pensa che la favola sia finita, invece San Giovanni batte Casalmaggiore, espugna Brescia e, soprattutto, la strafavorita Messina scatenando una “festa di paese”. La prima di ritorno coincide con il secondo stop a casa di Costa Volpino (3-2), ma la marcia riprende battendo Imola e guadagnandosi la semifinale di Coppa Italia con Cremona. Ortolani e compagne battono anche Castelfranco e Macerata. Il 2025 inizia con il successo su Mondovì e con la straordinaria affermazione contro Busto Arsizio in Coppa Italia che qualifica Omag-Mt alla finalissima. Lecco e Casalmaggiore vengono spazzate via con grande facilità ma con Brescia arriva il terzo stop, il primo in casa (2-3). Ma è una sconfitta che fa bene alle marignanesi perché da lì in avanti saranno solo sorrisi. A Messina arriva la conferma del primo posto in regular season.

Il campionato si ferma perché domenica 9 febbraio, all’Unipol Arena, c’è la finalissima di Coppa Italia, e Omag-Mt c’è. Dall’altra parte della rete l’Itas Trentino. È un trionfo (3-0), con Serena Ortolani ad alzare la Coppa e il trofeo di MvP. Inizia la Pool Promozione dove San Giovanni fa nove su nove e si regala una promozione storica

