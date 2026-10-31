Occasione ghiotta per l’Olympia di Navigazione

Reduce dal primo successo nella nuova categoria, l’Olympia di Navigazione Ravenna cerca continuità. Oggi alle 17 al Pala Costa le romagnole ospitano l’Atlantic Fluid Tech Modena nella terza giornata di Serie A3 femminile, con l’occasione di sfruttare il secondo impegno casalingo consecutivo per consolidare la classifica.

Il 3-1 sull’Oplonti ha restituito fiducia a tutto il gruppo dopo il netto stop di Padova. Ravenna ha saputo reagire al primo set perso, trovando nelle centrali Romano e Bacchilega, autrici rispettivamente di 20 e 19 punti e nei 16 di Ferrari risorse decisive. Anche i 12 muri hanno pesato sulla rimonta: elementi da cui ripartire contro una rivale alla ricerca della prima vittoria.

Modena arriva infatti da due sconfitte consecutive e ha raccolto un solo punto, nella trasferta inaugurale di Torre Annunziata. Una gara che lascia parecchi rimpianti alle emiliane, avanti due set a zero prima di perdere il terzo 27-25 e subire il ritorno delle campane. Nel secondo turno è arrivato il ko interno per 3-1 contro Padova, con il primo parziale ceduto ai vantaggi e una reazione nel terzo che non è bastata a riaprire definitivamente il confronto.

Le ospiti cercano dunque il riscatto mentre Ravenna vuole dare seguito ai progressi mostrati una settimana fa: una sfida importante per consolidare la propria posizione nel girone. Arbitrano Galiuti e Zuccotti.