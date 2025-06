Novità e ritorni per la Omag-Mt destinata a Cervia

Per la prima volta nella sua storia, la Omag-Mt avrà anche un terzo allenatore. Dopo le conferme di Massimo Bellano e Alessandro Zanchi, infatti, arriva la novità Emanuele Aime. Classe 1989, originario di Cuneo, ha iniziato la sua carriera come scoutman della squadra maschile piemontese in A1. Poi il passaggio al volley in rosa con una lunga esperienza come assistente allenatore (e scoutman) in casa Chieri. Nel 2021-2022 ha vinto una Coppa nazionale svizzera con il Chenois Geneve e dal 2016 collabora con la nazionale rossocrociata. Nell’estate 2023 è tornato nella sua Cuneo dove ha lavorato proprio con Bellano e dove è rimasto fino a pochi giorni fa quando ha deciso di accettare la proposta di San Giovanni in Marignano. «Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura, ho avuto il piacere di lavorare con Bellano per un anno ed è stata un’esperienza molto positiva per me».

Il pensiero di Bellano

Proprio il coach della nazionale B seniores, è soddisfatto dello staff che si sta formando. «Sono molto contento sia della conferma di Zanchi sia dell’arrivo di Aime, perché per noi si tratta non di stravolgere, ma di implementare quanto già facevamo, con l’obiettivo di farlo ancora meglio. Sicuramente Emanuele per noi rappresenta un valore aggiunto».

Il ritorno di Mencaccini

Se Aime rappresenta una novità, per Simone Mencaccini, invece, si tratta di un ritorno. Il nuovo preparatore delle “Zie”, infatti, ha già collaborato con la Omag-Mt nel 2017-2018 quando le marignanesi vinsero la loro prima Coppa Italia di A2 e sfiorarono la promozione in A1 perdendo la finale con Chieri in garatre al Flaminio. «Ero un esterno perché il preparatore vero e proprio era Niccolò Caldari, ma in quella occasione - dice Mencaccini che vanta un curriculum prestigiosissimo - ho potuto conoscere la famiglia Consolini: dal presidente Manconi al fisioterapista Arduini a tanti dirigenti e ho capito che tipo di persone sono. Quindi la scelta è stata facilissima. Sicuramente ci aspetta una bella sfida, il campionato di A1 è molto diverso da quello di A2, non tanto per la preparazione quanto per altri aspetti. Ma sono sicuro che con il lavoro e la dedizione raggiungeremo il nostro obiettivo».

Destinazione Cervia