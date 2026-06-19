Manconi fa le carte alla nuova Consolini

La data di partenza (il 5 agosto il primo allenamento), un commento sul roster messo insieme («crediamo molto in questo gruppo che ha tutte le possibilità di fare bene»), l’obiettivo primario («una salvezza più serena di quella della scorsa stagione») e poi un appello («ci aspettiamo l’entrata di nuovi sponsor, altrimenti la vedo molto dura»). È uno Stefano Manconi a 360 gradi quello che a meno di un mese e mezzo dal via ufficiale della stagione 2026-2027, la seconda nel campionato di Serie A1 della Consolini, fa il punto della situazione.