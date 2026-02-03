Manconi e l’orgoglio Omag: “Ho sempre saputo chi eravamo e dove volevamo andare”

Ci sono momenti in cui una società mostra davvero chi è, non quando tutto gira per il verso giusto, ma quando sarebbe più semplice voltarsi dall’altra parte. La Omag-Mt ha scelto di confermare quello che si è sempre detto di lei, ha scelto di essere diversa dalle altre. Ha scelto di credere. Quando la classifica diceva ultimo posto, quando dopo sei giornate il tabellino pesava come un macigno (18 set persi, 0 vinti) la via più rapida sembrava una sola: cambiare, tagliare, dare la colpa all’allenatore. Come hanno fatto Perugia e Monviso (ma senza i risultati sperati) e da domenica Cuneo, raggiunto a quota 20 dalla Omag-Mt.

Invece il presidente Stefano Manconi ha guardato oltre i numeri, dentro il lavoro quotidiano, nelle ore silenziose in palestra, negli sguardi di un gruppo che non ha mai smesso di credere nel suo condottiero. Ha difeso il proprio allenatore, non per ostinazione, ma per convinzione. Perché i progetti veri non si giudicano nelle cadute, ma nella capacità di rialzarsi. E oggi, dopo la straordinaria impresa di Pinerolo, con la salvezza vicina tanto di così, quella fiducia data ha il sapore della scelta giusta, fatta quando in tanti avrebbero preso altre strade.