Lasersoft a caccia di un’altra impresa

Comunque vada, sarà un successo. Perché quello che è stata capace di fare la Lasersoft Riccione in questa sua prima, storica, stagione in B1 è un qualcosa di straordinario. Non solo le biancazzurre si sono salvate, ma sono riuscite nell’impresa di arrivare seconde in campionato davanti a vere e proprie corazzate e addirittura a giocarsi un posto nella finalissima che porta all’A2. Per farlo, però, dopo aver eliminato al primo turno play-off Bisceglie e aver perso 3-0 a Marsala nella gara di andata, questa sera (si gioca al Pala Fontanelle alle 20, arbitrano Totò e Natalini) dovranno compiere una vera e propria impresa. Tallevi e compagne, infatti, devono sperare di vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al golden set.

«Ci aspetta una bella montagna da scalare, ma faremo di tutto per arrivare in vetta – sottolinea coach Michele Piraccini - Non sarà facile perché Marsala è una signora squadra, formata da ottime giocatrici, alcune di grande esperienza, ma noi giochiamo in casa e con il supporto del nostro pubblico possiamo ribaltarla. Servirà un’impresa, ma ci proveremo».

Piraccini, poi, torna per un attimo alla gara di andata e a una formula che per lui deve essere rivista. «Deve essere rivista perché non è possibile giocare una gara il mercoledì sera come ci è accaduto e poi organizzare per 48 ore dopo una trasferta in Sicilia. Noi, praticamente, siamo state in viaggio due giorni e, classifica alla mano, dovevamo essere noi le favorite. Non nascondo, riconoscendo il valore di Marsala, che sulla partita ha pesato e anche tanto la nostra stanchezza. In alcune situazioni non siamo state lucide proprio perché non ne avevamo più. Ancora oggi, a distanza di tre giorni, non abbiamo smaltito del tutto il viaggio».