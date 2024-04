La promessa è stata mantenuta: Cesena ospiterà le finali Under 14

Far conoscere ai giovani il meccanismo dell’attività e fornire loro le motivazioni per avvicinarsi al mondo dello sport. Questo lo scopo della Fipav che dal 27 maggio fino al 2 giugno organizzerà a Cesena le finali nazionali giovanili femminili Under 14. Una manifestazione riconfermata dopo il rinvio forzato dell’ anno scorso a causa dell’alluvione.

L’evento è stato annunciato alla cittadinanza ieri nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana alla presenza del presidente Crer, Silvano Brusori, del presidente Comitato Fipav Romagna Uno, Franco Manuzzi e del presidente Volley Club Cesena, Maurizio Morganti.

La scelta di Cesena

Era tutto pronto, le squadre erano già arrivate in città, le atlete non aspettavano altro che scendere in campo. Già lo scorso anno Cesena era stata scelta come sede delle finali nazionali Under 14, ma l’alluvione ha costretto a rimandare tutto. «Regione e Federazione non hanno mai avuto dubbi - racconta Brusori - la decisione era quasi scontata: se ci fossero state le condizioni le finali nazionali di pallavolo femminile Under 14 le avremmo riproposte a Cesena».

La scelta rientrava in un accordo triennale che la Fipav ha siglato con l’Emilia-Romagna che prevedeva una serie di eventi nel territorio volti alla diffusione di molte discipline sportive. Tra i più attivi collaboratori il Volley Club Cesena come spiega il presidente Morganti. «La società ha sempre la possibilità di aiutare nell’organizzazione di eventi sportivi forte della struttura che comprende un apparato di 80 dirigenti, 40 tecnici, 1.000 atleti e 15 palestre sul suolo comunale utilizzate nell’arco dell’anno».

Un club che raccoglie in sé la pallavolo cesenate: «Con questo evento i ragazzi possono constatare come si muove l’intera attività. È nostro interesse andare oltre il supporto della sola prima squadra. Vogliamo creare e garantire la possibilità di fare sport a tutti i livelli».

Le location

L’evento coinvolgerà quattro strutture della città: il PalaIppo, il Minipalazzetto alla scuola Don Baronio, la palestra dell’istituto superiore Comandini e quella della scuola media di Calisese. «Siamo felici di ospitare questo evento - ammette l’assessore Castorri - resta il rammarico dell’indisponibilità del Carisport. Non siamo riusciti a ripristinarlo per questo evento. La città però è in grado di poter fornire altre strutture all’altezza per ospitare queste finali».

Il torneo

Non è ancora completo il tabellone delle partecipanti. «Le ultime sedici del ranking nazionale su base regionale - spiega Manuzzi - dovranno giocare per qualificarne quattro. Ogni regione porterà almeno una selezione. Poi entreranno le dodici migliori del ranking che parteciperanno alla fase finale del torneo».

Infine, saranno coinvolte circa 600 persone tra squadre, staff tecnici e organizzativi. I ragazzi delle classi terze del Liceo classico Monti porteranno la testimonianza dell’esperienza fatta con Legambiente, mentre gli studenti dell’IPS Macrelli verranno formati per trasmettere e commentare le partite in diretta.

ALVISE GUALTIERI