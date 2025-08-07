La pallavolo riminese è in piena salute e ha fatto tredici

Dalla Omag-Mt alla Lasersoft Riccione che, dopo lo splendido campionato della scorsa stagione, cercherà di essere ancora protagonista in B1. Le biancoblù hanno confermato Michele Piraccini in panchina, capitan Valeri Tallevi come opposto, Sofia Spadoni e Matilde Calvelli al centro e Michela Montesi in cabina di regia. Montesi che al suo fianco non avrà più Giulia Chisté ma Lucia Mercolini che torna a vestire la maglia di Lasersoft con cui, nel 2023/2024, ha conquistato una splendida promozione in B1. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la conferma della schiacciatrice Sara Bologna mentre in attesa di riabbracciare Federica Calzolari, all’estero in Erasumus, arriverà Nicole Marchi nel ruolo di libero.