La pallavolo riminese è in piena salute e ha fatto tredici

Tredici squadre, quattro campionati diversi. Dalla Serie A1 targata Omag-Mt alla Serie D passando per B1 e C. Per la pallavolo femminile riminese sono giorni caldi, tra acquisti, cessioni, partenze e nuovi inquilini in panchina.

Omag-Mt, si inizia a sudare

Partiamo dalla Omag-Mt, unica rappresentante di tutta l’Emilia-Romagna nel grande volley italiano. Dopo il ritrovo di ieri a Torri di Quartesolo con l’arrivo alla spicciolata delle giocatrici, da questa mattina, Nicolini e compagne, inizieranno a sudare agli ordini del nuovo preparatore fisico biancoblù, Simone Mencaccini. Le “Zie” resteranno in Veneto fino al 14 agosto, poi tre giorni liberi e il ritorno a San Giovanni in Marignano fissato per il 17 sera con inizio della preparazione vera e propria il giorno successivo. Un’Omag-Mt che vede salire la quota abbonamenti ogni giorno. “I Nipoti”, storici tifosi della squadra marignanese, hanno praticamente già riempito i pullman per le trasferte. A dimostrazione del grande entusiasmo che c’è intorno alla squadra del presidente Stefano Manconi.

Lasersoft, torna Mercolini

Dalla Omag-Mt alla Lasersoft Riccione che, dopo lo splendido campionato della scorsa stagione, cercherà di essere ancora protagonista in B1. Le biancoblù hanno confermato Michele Piraccini in panchina, capitan Valeri Tallevi come opposto, Sofia Spadoni e Matilde Calvelli al centro e Michela Montesi in cabina di regia. Montesi che al suo fianco non avrà più Giulia Chisté ma Lucia Mercolini che torna a vestire la maglia di Lasersoft con cui, nel 2023/2024, ha conquistato una splendida promozione in B1. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la conferma della schiacciatrice Sara Bologna mentre in attesa di riabbracciare Federica Calzolari, all’estero in Erasumus, arriverà Nicole Marchi nel ruolo di libero.

Serie C, sorpresa Cattolica

Dalla Serie B alla Serie C dove le “riminesi” sono diventate quattro. La sorpresa di quest’estate, infatti, è il Cattolica che ha acquistato i diritti dal Volley Team Bologna e raggiunge Idea Volley, Athena e Riviera. Cattolica che in panchina avrà ancora Daniele Rovinelli mentre l’U18 regionale sarà guidata dalla new entry, Chiara Gambuti. Novità, anche in casa Athena dove arriva coach Yuri Lazzarini. Idea Volley, invece, sarà guidata da Luca Nanni mentre Riviera Volley Rimini ha confermato dopo l’ottima stagione Giuliano Marasca. Resteranno in biancorosso anche Martina De Gregorio, Alessandra Agostini ed Elisa Piastra. Rientra a casa dopo il campionato di B2 con Filottrano, Giulia Morelli.

Serie D, il ritorno della Stella