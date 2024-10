La Omag-Mt vola con super Piovesan

Poteva essere la classica partita trabocchetto e per larghi tratti lo è stata. Perché ad un certo punto, nel quarto set, Castelfranco ha avuto la palla del tie-break. Invece, proprio in quel momento, la Omag-Mt ha tirato fuori tutto il suo carattere ribaltando il punteggio e chiudendo la partita, conquistando la terza vittoria consecutiva. Un successo che vale molto di più dei tre punti in classifica perché ha dimostrato che questa squadra, oltre ad avere uno straordinario talento, ha anche acquisito grande forza mentale. Non male per un gruppo che lavora insieme da poco più di due mesi. Un’Omag-Mt trascinata da un’Anna Piovesan straordinaria capace di mettere a terra 30 punti con tanto di 4 ace e ben 6 muri. Non solo, la schiacciatrice trevigiana ha anche ricevuto con il 56%. Numeri che le hanno regalato giustamente il titolo di MvP e che dimostrano come sia una delle giocatrici più interessanti della sua generazione.

«Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile – sottolinea la classe 2004 – ma sinceramente la loro partenza ci ha un po’ sorpreso. Nel primo set hanno difeso l’impossibile ricevendo sempre palla in testa e attaccando con buone percentuali. Nonostante tutto abbiamo cercato di ricucire lo strappo ma loro sono state brave a chiudere. Al cambio campo ci siamo guardate negli occhi e senza parlare abbiamo capito che dovevamo resettare tutto e ripartire ed è quello che abbiamo fatto tirando fuori un carattere e un coraggio non indifferente, dimostrando tutta la nostra voglia di andare a riprendere la partita».

Una partita che ad un certo punto poteva anche finire al quinto set, ma la Omag-Mt, proprio in quel frangente, è stata bravissima a mantenere i nervi saldi. «È il frutto del lavoro che facciamo in allenamento. Coach Bellano ripropone spesso situazioni come quelle che abbiamo vissuto domenica e quindi tutte noi sapevamo quello che dovevamo fare».

Arrivata quest’estate, Piovesan è già stata conquistata da tutto l’ambiente. «Mi avevano parlato tutti bene di San Giovanni in Marignano, ma quello che sto vivendo va ben oltre l’immaginazione. Le mie compagne sono straordinarie, in appena due mesi abbiamo formato già un gruppo unitissimo, e poi ci sono tante persone che ci vogliono bene, dai dirigenti ai nostri tifosi che domenica sono stati fondamentali facendoci sentire tutto il loro sostegno».

E adesso tutti a Macerata per il primo test probante di questo inizio campionato. «Macerata è un’ottima squadra, con giocatrici importanti, massimo rispetto, ma noi non ci sentiamo inferiori a nessuno e domenica faremo di tutto per vincere. Non sarà facile, ma siamo pronte alla battaglia».