La Omag-Mt si prende il derby e per ora la supremazia romagnola

La Omag-Mt domina il derby romagnolo, confermando il maggior spessore tecnico, atletico ed emotivo rispetto a una Clai sì coraggiosa, ma la cui lotta salvezza passerà da ben altri avversari. Bella la cornice di pubblico, con la tifoseria ospite a far sentire la Omag-Mt sostanzialmente in casa.

San Giovanni in Marignano non vuole fare sconti alla matricola imolese e parte subito con il gas spinto, allungando sul 5-9 grazie alla buona ricezione a innescare Ortolani e Nardo, mentre la Clai pur efficace in difesa fatica molto a concretizzare. Due muri consecutivi, firmati Piovesan e Nicolini, costringono Caliendo a parlarci sopra, ma la storia non cambia e la solita Ortolani lancia le sue sul 9-16, nonostante gli sforzi del libero Migliorini di tappare tutti i buchi. La Clai passa solo dal centro e allora San Giovanni sul 12-21 scava il solco decisivo: in poco meno di 30’ il primo set vola via chiuso da Piovesan dopo una buona serie in battuta della Mescoli e il discreto impatto dei cambi imolesi (Rizzieri in regia e la schiacciatrice Bulovic).

Caliendo nel secondo set torna con il sestetto titolare e complice un calo di tensione ospite mette pure il naso avanti (4-2), ma la differenza “di tutto” resta evidente e, infatti, non appena ricomincia a sbucciarsi le ginocchia la Omag-Mt ribalta la frittata (5-8). Imola non molla, dà fastidio alla ricezione ospite e il set diventa equilibrato (13-14), mentre un’imprecisa Ortolani si accomoda in panchina e la giovane Ravarini risponde presente (tre punti per il 15-18). Nardo e ancora Ravarini firmano l’allungo dello 0-2, anche perché Stival e Pomoli non passano più con inevitabile “ricaduta” psicologica per Imola.

San Giovanni riparte con l’ottima Ravarini, la Clai con Rizzieri in regia ma le imolesi sembrano non crederci più e scivolano 1-5, complici pure i continui miracoli del libero Valoppi. Nardo mette giù i palloni caldi nei rari momenti difficili delle ospiti, come quello del 7-11, poi San Giovanni prende il largo sull’8-17 e in meno di 90’ il derby è già finito.