La Omag-Mt sconfitta a Cuneo e c’è lo strappo con Straube

HONDA CUNEO-OMAG-MT 3-1

HONDA CUNEO: Koulisiani 8, Keen 3, Atamah 5, Rivero 14, Marring 2, Allaoui, Cecconello 4, Pocelj 17, Signorile 1, Diop 21. Magnini (L), Bardaro (L). N.e. Pritchard. All.: Tisci.

OMAG-MT: Ortolani, Bracchi 21, Nicolini 2, Zhuang 11, Brancher 6, Piovesan 4, Parini 5, Wilson 1, Kochurina 19, Caruso, Nardo. Telones (L), Panetoni (L). All.: Bellano.

ARBITRI: Ciaccio e Caretti.

PARZIALI: 25-18, 23-25, 25-23, 25-19.

NOTE: durata set: 25’, 27’, 30’, 27’. Totale: 2h 01’. Battute vincenti: Honda Cuneo 3, Omag-Mt 3. Battute sbagliate: Honda Cuneo 9, Omag-Mt 11. Muri: Honda Cuneo 10, Omag-Mt 9. Errori: Honda Cuneo 16, Omag-Mt 23.

Niente da fare. La Omag-Mt non riesce a concretizzare il famoso adagio “non c’è due senza tre” e per la prima volta in stagione cede a Cuneo (3-1) dopo il doppio 3-0 in campionato inaugurando così con una sconfitta i suoi play-off Challenge.

Ma la notizia di giornata è un’altra. Sara Straube, infatti, da ieri non è più ufficialmente una giocatrice di San Giovanni in Marignano. La palleggiatrice tedesca ha deciso, di comune accordo con la società, di interrompere la sua avventura in Romagna. Ma del resto che qualcosa stesse bollendo in pentola era chiaro da giorni visto che dopo le 48 ore di libertà concesse da Massimo Bellano all’indomani della gara salvezza con Busto Arsizio, Straube non si è più presentata al PalaMarignano. Il fatto che sabato non fosse partita con il resto della squadra ha fatto capire a tutti che si stava andando verso la soluzione che poi, ieri, è diventata ufficiale.

Per quanto riguarda la gara, Bellano ha dato spazio, come logico, a chi in questa stagione ha giocato di meno e infatti nel sestetto iniziale sono partite Parini e Bracchi con Nicolini forzatamente dall’inizio.

Il primo set è durato fino al 10-10 poi Cuneo grazie a Diop ha preso il break che ha portato fino in fondo (25-18). Il secondo set è stato molto più combattuto e si è andato avanti punto su punto fino al 23-23 quando un doppio attacco vincente di Zhuang ha permesso a Consolini di chiudere sul 25-23. Nel terzo set la Omag-Mt ha iniziato praticamente a rincorrere fin da subito e sul 10-8 Cuneo, Bellano è stato costretto a cambiare Brancher mettendo Piovesan a fare l’opposto visto che Ortolani è praticamente indisponibile. Sul 22-21 al contrario del secondo set, un doppio errore di Zhuang regala il 24-22 a Cuneo che poi chiude con Koulisiani. La quarta frazione serve solo per vedere all’opera Wilson che realizza anche il suo primo punto. E ora appuntamento a domenica prossima, sempre con Cuneo, al PalaCervia.

