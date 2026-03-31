prima rimonta

Volley
Un attacco di Serena Ortolani che ha chiuso la sua partita con 16 punti
Un attacco di Serena Ortolani che ha chiuso la sua partita con 16 punti

OMAG-MT 3

VALLEFOGLIA 2

OMAG-MT: Ortolani 16, Bracchi 15, Nicolini, Piovesan 19, Wilson 8, Kochurina 8, Caruso 10, Nardo 3. Tellone (L). N.e.: Brancher, Parini, Panetoni. All.: Bellano.

MEGABOX: Bici 29, Carletti 13, Bartolucci 3, Thokbuom 14, Butigan 10, Ungureanu 14, Omoruyi 4, Castellanos. De Bortoli (L). N.e.: Feduzzi, Giovannini, Candi, Stoyanova, Mitkova. All.: Pistola

ARBITRI: Luciani e Armandola.

PARZIALI: 21-25, 26-24, 20-25, 30-28, 15-12.

NOTE: durata set: 26’, 27’, 23’, 34’, 17’. Totale: 2h20’. Battute vincenti: Omag-Mt 10, Megabox 4. Battute sbagliate: Omag-Mt 14, Megabox 12. Muri: Omag-Mt 10, Megabox 11. Errori: Omag-Mt 26, Megabox 33.

Una commovente Omag-Mt batte al tie-break Vallefoglia e si regala una notte da leoni. Si parte e Vallefoglia piazza subito un mortifero 3-0 con tanto di chiamata video. È una “doppietta” di Bracchi ad accorciare e a mandare dalla linea di nove metri Wilson che in battuta fa la differenza segnando tre ace e costringendo Pistola a cambiare Omoruyi ma soprattutto piazzando un parziale di 8-0 (8-3). Il coach pesarese chiama il primo time out ma San Giovanni spinge e piano piano vola sul 12-5. Le neroverdi alzano la percentuale in battuta e toccano diversi palloni a muro dando l’opportunità a Bartolucci di ricostruire e in poco tempo si mangiano tutto lo svantaggio fino al 14-13. È Bellano a volerci parlare un po’ su ma quando si rientra si torna in parità 14-14. Omag-Mt non perde la calma e con Ortolani riprende un po’ di ossigeno 17-15, ma è un’illusione perché Vallefoglia fa 3-0, rimette la freccia (17-18) e chiude 21-25.

Si torna in campo e San Giovanni vola subito sul 4-0 costringendo Pistola a chiamare “tempo”. Che sortisce i suoi effetti perché Vallefoglia accorcia fino al 5-4. Poi, però, sale in cattedra Wilson che ci mette tanto del suo nel 10-5 con un muro e una “veloce”. Pesaro non molla e arriva a -1 (15-14) ma la Omag-Mt riparte a testa bassa e piazza un 5-0 terrificante (19-14) bloccato da Bici e poi è proprio Vallefoglia a ricambiare il break e fare 20-19 con Bellano a parlarci su. Si va avanti punto a punto fino al sorpasso Pesaro sul 22-23, poi è la Omag-Mt ad avere due set Point e chiudere con ace di Piovesan 26-24.

Il terzo set è cosa di Vallefoglia che fa subito la voce grossa mettendo un break di tre punti (8-11) che sale a 5 (13-18) prima del 20-25 finale. Ti aspetti un contraccolpo della Omag-Mt che, invece, continua a martellare con Kochurina e Caruso e fa 15-10. Vallefoglia, però, serra i ranghi e spinta da una Bici monumentale trova il 18-18. Si va avanti punto a punto con tre set Point sbagliati dalle romagnole prima dei due match point sbagliati sul 26-27 e sul 27-28. Bracchi, Kochurina e un errore di Omoruyi mandano tutti al tie-break (30-28) dove San Giovanni parte subito a testa bassa (5-0), cambia campo sull’8-4 e poi chiude 15-12 con Bracchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui