OMAG-MT 3

VALLEFOGLIA 2

OMAG-MT: Ortolani 16, Bracchi 15, Nicolini, Piovesan 19, Wilson 8, Kochurina 8, Caruso 10, Nardo 3. Tellone (L). N.e.: Brancher, Parini, Panetoni. All.: Bellano.

MEGABOX: Bici 29, Carletti 13, Bartolucci 3, Thokbuom 14, Butigan 10, Ungureanu 14, Omoruyi 4, Castellanos. De Bortoli (L). N.e.: Feduzzi, Giovannini, Candi, Stoyanova, Mitkova. All.: Pistola

ARBITRI: Luciani e Armandola.

PARZIALI: 21-25, 26-24, 20-25, 30-28, 15-12.

NOTE: durata set: 26’, 27’, 23’, 34’, 17’. Totale: 2h20’. Battute vincenti: Omag-Mt 10, Megabox 4. Battute sbagliate: Omag-Mt 14, Megabox 12. Muri: Omag-Mt 10, Megabox 11. Errori: Omag-Mt 26, Megabox 33.

Una commovente Omag-Mt batte al tie-break Vallefoglia e si regala una notte da leoni. Si parte e Vallefoglia piazza subito un mortifero 3-0 con tanto di chiamata video. È una “doppietta” di Bracchi ad accorciare e a mandare dalla linea di nove metri Wilson che in battuta fa la differenza segnando tre ace e costringendo Pistola a cambiare Omoruyi ma soprattutto piazzando un parziale di 8-0 (8-3). Il coach pesarese chiama il primo time out ma San Giovanni spinge e piano piano vola sul 12-5. Le neroverdi alzano la percentuale in battuta e toccano diversi palloni a muro dando l’opportunità a Bartolucci di ricostruire e in poco tempo si mangiano tutto lo svantaggio fino al 14-13. È Bellano a volerci parlare un po’ su ma quando si rientra si torna in parità 14-14. Omag-Mt non perde la calma e con Ortolani riprende un po’ di ossigeno 17-15, ma è un’illusione perché Vallefoglia fa 3-0, rimette la freccia (17-18) e chiude 21-25.

Si torna in campo e San Giovanni vola subito sul 4-0 costringendo Pistola a chiamare “tempo”. Che sortisce i suoi effetti perché Vallefoglia accorcia fino al 5-4. Poi, però, sale in cattedra Wilson che ci mette tanto del suo nel 10-5 con un muro e una “veloce”. Pesaro non molla e arriva a -1 (15-14) ma la Omag-Mt riparte a testa bassa e piazza un 5-0 terrificante (19-14) bloccato da Bici e poi è proprio Vallefoglia a ricambiare il break e fare 20-19 con Bellano a parlarci su. Si va avanti punto a punto fino al sorpasso Pesaro sul 22-23, poi è la Omag-Mt ad avere due set Point e chiudere con ace di Piovesan 26-24.

Il terzo set è cosa di Vallefoglia che fa subito la voce grossa mettendo un break di tre punti (8-11) che sale a 5 (13-18) prima del 20-25 finale. Ti aspetti un contraccolpo della Omag-Mt che, invece, continua a martellare con Kochurina e Caruso e fa 15-10. Vallefoglia, però, serra i ranghi e spinta da una Bici monumentale trova il 18-18. Si va avanti punto a punto con tre set Point sbagliati dalle romagnole prima dei due match point sbagliati sul 26-27 e sul 27-28. Bracchi, Kochurina e un errore di Omoruyi mandano tutti al tie-break (30-28) dove San Giovanni parte subito a testa bassa (5-0), cambia campo sull’8-4 e poi chiude 15-12 con Bracchi.

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