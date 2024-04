La Omag-Mt piazza un altro colpo: arriva Piovesan

Omag-Mt piazza il suo secondo colpo di mercato. Dopo l’arrivo della palleggiatrice Cecilia Nicolini, approda a San Giovanni una delle schiacciatrici più promettenti dell’intero panorama di serie A, Anna Piovesan. Classe 2004, nativa di Castel Franco Veneto, ma cresciuta a Paese, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia di Cremona dove ha chiuso questo campionato con numeri di primissimo ordine: 380 i punti realizzati in 28 presenze, con 883 attacchi di cui 313 vincenti (35.4%). Diciotto gli ace messi a segno, 49 i muri vincenti per un 25% di “perfette” in ricezione ma, soprattutto, una crescita costante che le ha regalato anche la maglia della Nazionale Under 22 con cui prenderà parte ai prossimi campionati Europei di Lecce.

«Quando sono venuta a giocare a San Giovanni con Cremona sono rimasta molto colpita dall’ambiente - dice Piovesan - Avevamo l’albergo sul mare, dalla mia stanza vedevo la spiaggia e mi dicevo, che spettacolo. Poi siamo arrivate al palazzetto e il calore con il quale i tifosi hanno incitato le ragazze mi ha impressionato. Tanto è vero che ho pensato: che bello sarebbe giocare qui. Ecco perché quando mi hanno detto che c’era questa possibilità ho subito accettato. Nell’ambiente dicono tutti che questa sia un’isola felice dove si può lavorare con grande professionalità, ma con assoluta serenità che per una giovane sono le condizioni ideali. Le compagne? Alcune le conosco personalmente, le altre le conoscerò. E poi c’è lei, Ortolani: nella mia cameretta avevo le sue foto».