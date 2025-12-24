La Omag-Mt gioca a viso aperto ma Conegliano è di un altro livello

IMOCO CONEGLIANO 3

OMAG-MT 0

IMOCO CONEGLIANO: Gabi 13, Zhu 12, Ewert 2, Lubian 10, Haak 2, Munarini, Wolosz, Adigwe 17, Daalderop, Chirichella 1. Scognamillo (L). N.e.: De Gennaro, Fahr, Sillah. All.: Santarelli.

OMAG-MT: Bracchi 1, Zhuang 10, Brancher 7, Parini, Kochurina 10, Caruso 2, Nardo 7, Straube 2. Tellone (L), Panetoni (L). N.e.: Ortolani, Nicolini. All.: Bellano

ARBITRI: Ciaccio e Curto.

PARZIALI: 25-23, 25-17, 25-19.

NOTE: Durata set 28’, 23’, 28’. Totale 1h26’. Battute vincenti: Imoco 3, Omag-Mt 4. Battute sbagliate: Imoco 11, Omag-Mt 6. Muri: Imoco 7, Omag-Mt 5. Errori: Imoco 20, Omag-Mt 18.

3-0 doveva essere e 3-0 è stato. Ma la Omag-Mt torna dal Palaverde di Treviso con tanti sorrisi e consapevolezze in più. Perché se è vero che sotto l’Albero non ha trovato punti, è altrettanto vero che ha reso difficile la vita a una Imoco che sì si è presentata al via senza De Gennaro, Haak e Wolosz (entrate poi cammin facendo) ma che comunque ha schierato giocatrici di primissimo livello. Anzi, a dirla tutta, San Giovanni in Marignano ha anche di che recriminare soprattutto per quel primo set che l’ha vista sul +4 (17-21) per poi subire il solito break, questa volta una “manita” devastante che ha rimesso tutto in gioco sul 23-23. Una parallela di Adigwe e un errore di Nardo fanno 25-23 Imoco. Ti aspetti un contraccolpo psicologico per le romagnole che, invece, spingono subito e arrivano 1-4 che, però, in un amen diventa 5-5. Si va avanti punto a punto fino al 16-16 quando le Pantere prima fanno un 4-1 (20-17) e poi addirittura un 5-0 per il 25-17 finale. La terza frazione va ad elastico con sorpassi e controsorpassi fino al 18-17 quando Lubian, un errore di Bracchi, Adigwe e ancora Lubian scrivono 4-0 (22-17) che presto diventa 25-19 con Bracchi che regala set, gioco e partita.