La Omag-Mt gioca a viso aperto ma Conegliano è di un altro livello

Volley
Un muro a due delle marignanesi Sarah Straube e Sara Caruso foto legavolleyfemminile.IT
IMOCO CONEGLIANO 3

OMAG-MT 0

IMOCO CONEGLIANO: Gabi 13, Zhu 12, Ewert 2, Lubian 10, Haak 2, Munarini, Wolosz, Adigwe 17, Daalderop, Chirichella 1. Scognamillo (L). N.e.: De Gennaro, Fahr, Sillah. All.: Santarelli.

OMAG-MT: Bracchi 1, Zhuang 10, Brancher 7, Parini, Kochurina 10, Caruso 2, Nardo 7, Straube 2. Tellone (L), Panetoni (L). N.e.: Ortolani, Nicolini. All.: Bellano

ARBITRI: Ciaccio e Curto.

PARZIALI: 25-23, 25-17, 25-19.

NOTE: Durata set 28’, 23’, 28’. Totale 1h26’. Battute vincenti: Imoco 3, Omag-Mt 4. Battute sbagliate: Imoco 11, Omag-Mt 6. Muri: Imoco 7, Omag-Mt 5. Errori: Imoco 20, Omag-Mt 18.

3-0 doveva essere e 3-0 è stato. Ma la Omag-Mt torna dal Palaverde di Treviso con tanti sorrisi e consapevolezze in più. Perché se è vero che sotto l’Albero non ha trovato punti, è altrettanto vero che ha reso difficile la vita a una Imoco che sì si è presentata al via senza De Gennaro, Haak e Wolosz (entrate poi cammin facendo) ma che comunque ha schierato giocatrici di primissimo livello. Anzi, a dirla tutta, San Giovanni in Marignano ha anche di che recriminare soprattutto per quel primo set che l’ha vista sul +4 (17-21) per poi subire il solito break, questa volta una “manita” devastante che ha rimesso tutto in gioco sul 23-23. Una parallela di Adigwe e un errore di Nardo fanno 25-23 Imoco. Ti aspetti un contraccolpo psicologico per le romagnole che, invece, spingono subito e arrivano 1-4 che, però, in un amen diventa 5-5. Si va avanti punto a punto fino al 16-16 quando le Pantere prima fanno un 4-1 (20-17) e poi addirittura un 5-0 per il 25-17 finale. La terza frazione va ad elastico con sorpassi e controsorpassi fino al 18-17 quando Lubian, un errore di Bracchi, Adigwe e ancora Lubian scrivono 4-0 (22-17) che presto diventa 25-19 con Bracchi che regala set, gioco e partita.

Venerdì 26 si gioca alle 16

Neppure il tempo di godersi il Natale che per la Omag-Mt sarà già tempo di tornare a giocare. Venerdì, infatti, alle ore 16, al Pala Cervia, la Consolini affronterà Vallefoglia in una gara dal coefficiente di difficoltà molto alto, ma se Ortolani e compagne vorranno cercare di vincere dovranno fare di tutto e di più per portare punti in classifica.

Gli anticipi

Intanto la Lega ha reso noto il programma fino al 15 febbraio che vede coinvolta la Omag-Mt. Sabato 17 gennaio, le Zie affronteranno in trasferta Cuneo con play-ball fissato alle 19.30 anziché alle 20.30 per la diretta su Dazn. Martedì 20 sarà anticipata, sempre alle 19.30 con diretta su Dazn, anche la gara con Il Bisonte Firenze. Resta fissata per le 16 di domenica primo febbraio, invece, la sfida con Monviso mentre sabato 7 la partita al Pala Cervia con Perugia si giocherà alle 21 con diretta su Rai Sport.

