La Omag-Mt dovrà tirare fuori tutto per continuare a tener vivo il sogno

La salvezza è lì, appesa a un filo sottilissimo. Che già questa sera potrebbe spezzarsi. Ma la Omag-Mt non ne ha nessuna voglia e vuole tenerlo in tensione il più possibile. Ma per farlo dovrà tornare da Cuneo (si gioca alle 19.30, arbitrano Simbari e Rossi) con un qualcosa di concreto nelle mani, sperando che Monviso (in casa con Milano) e Perugia (anch’essa in casa, ma con Firenze) non raccolgano punti. Perché, ricordiamolo, le umbre sono a +1 e le piemontesi a +4. E alla fine se ne salveranno solo due.

Quella di questa sera sarà sicuramente una partita particolare per Sara Panetoni che torna a Cuneo non senza qualche sassolino da togliersi dalla scarpa: «Mi avevano detto che sarei stata confermata insieme a tante altre mie compagne e, invece, alla fine hanno deciso di rivoluzionare un po’ tutto e sinceramente ci sono rimasta male. Ma questo conta fino a un certo punto, la cosa più importante sono i rapporti che ho intrecciato con le ragazze e lo staff. Non è stata una stagione facile, ma siamo state brave a conquistare la salvezza. Rivedrò con piacere anche i tanti tifosi di Cuneo che ci hanno sempre sostenuto e qualche altra faccia amica».

Il libero ravennate ha ben chiaro anche cosa dovrà fare San Giovanni se vorrà tornare a casa con qualcosa di solido tra le mani. «Cosa dobbiamo fare è facilissimo, vincere. Siamo in una posizione di classifica dove non possiamo fare altrimenti. Non sarà facile perché Cuneo è un campo difficile, all’andata abbiamo vinto 3-0 e quindi loro avranno anche tanta voglia di rivalsa. Dovremo sicuramente approcciare bene alla gara, aiutarci l’una con l’altra, trovare soluzioni quando saremo in difficoltà, ma soprattutto dovremo avere tanta pazienza e tanta voglia di soffrire cercando di essere più aggressive nei momenti decisivi dei set».

Quello che è mancato contro Macerata. «Ripensando all’andamento della partita mi viene da dire che nei momenti importanti abbiamo perso un po’ di aggressività e le abbiamo rimesse in gioco perché a mio parere abbiamo giocato un’ottima gara e meritavamo quei tre punti che avrebbero rimesso in palio la salvezza. Ripeto, adesso è più dura ma in tutte noi c’è la consapevolezza che si può fare».

Dopo una prima parte di stagione complicatissima per l’operazione alla spalla, finalmente Panetoni sta facendo vedere le sue potenzialità: «Il mio infortunio richiede tempo, piano piano sto cercando di ritornare al massimo. È un lavoro lungo, diciamo che mi sto impegnando».