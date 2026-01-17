La Omag-Mt dovrà tirare fuori tutto per continuare a tener vivo il sogno

La salvezza è lì, appesa a un filo sottilissimo. Che già questa sera potrebbe spezzarsi. Ma la Omag-Mt non ne ha nessuna voglia e vuole tenerlo in tensione il più possibile. Ma per farlo dovrà tornare da Cuneo (si gioca alle 19.30, arbitrano Simbari e Rossi) con un qualcosa di concreto nelle mani, sperando che Monviso (in casa con Milano) e Perugia (anch’essa in casa, ma con Firenze) non raccolgano punti. Perché, ricordiamolo, le umbre sono a +1 e le piemontesi a +4. E alla fine se ne salveranno solo due.