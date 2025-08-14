La nazionale è a Cervia per preparare i Mondiali / GALLERY

Cervia e grande volley sempre più legati a doppio filo. Dopo la nazionale femminile che ha preparato al palasport cervese la finale di Nations League poi vinta a Lodz a fine luglio, da domenica fino a oggi è la nazionale maschile allenata da Fefè De Giorgi a fare tappa nell’impianto cervese nella prima fase di preparazione post Nations League e in vista del Mondiale in programma in Indonesia a metà settembre.

Sono cinque giorni intensi di lavoro, che precedono una seconda fase di preparazione che si terrà la prossima settimana a Verona e che permetterà di svolgere un mix di lavoro fisico e tecnico importantissimo in vista dell’appuntamento più importante della stagione, il Mondiale nel quale la squadra italiana sarà chiamata a difendere il titolo conquistato in Polonia. Proprio quella Polonia che due settimane fa ha sconfitta 3-0 l’Italia nella finale di Nations League in Cina con un secco 3-0 resta comunque l’ottimo andamento degli azzurri nel torneo itinerante che li ha visti raggiungere per la prima volta la finale da quando il torneo ha cambiato denominazione da World League a Vnl.

Ieri mattina l’incontro ufficiale con il vice-sindaco di Cervia Gianni Grandu, con scambio di doni (a Grandu è stata regalata la maglia azzurra e il gagliardetto dell’Italia, mentre a Fefè De Giorgi è stato donato un ricordo della città di Cervia). In questi giorni la nazionale ha fatto tappa anche al Fantini Club che è sempre in prima linea quando si organizzano eventi sportivi e l’amicizia tra Claudio Fantini e Fefè De Giorgi e i dirigenti federali è stata molto importante per l’arrivo degli azzurri. Da ricordare anche che Cervia da ottobre ospiterà le gare casalinghe di San Giovanni in Marignano in A1 femminile.