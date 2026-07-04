La Nazionale di volley femminile saluta Cervia dopo una settimana di allenamenti

L’Italia del volley femminile, vincitrice dell’oro olimpico a Parigi guidata dal ct Julio Velasco si è allenata da venerdì 26 giugno fino a ieri, venerdì 3 luglio al Palazzetto dello Sport di Cervia. La settimana trascorsa a Cervia ha rappresentato per la squadra femminile un fondamentale momento di preparazione, prima di partire alla volta di Hong-Kong, dove dall’8 al 12 luglio 2026 le migliori nazionali si affronteranno in un rush finale decisivo per l’accesso alle Finals di Macao di Nations League.

Le atlete impegnate a Cervia erano le palleggiatrici Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze e Alessia Orro, le schiacciatrici Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla e Alessia Bolzonetti, le centrali Anna Danesi, Denise Meli, Linda Nwakalor e Sarah Fahr, gli opposti Ekaterina Antropova, Paola Egonu, Josephine Obossa e i liberi Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino.

“Siamo orgogliosi di aver accolto anche quest’estate, nel Palazzetto dello Sport di Cervia, la Nazionale italiana femminile di pallavolo per un importante periodo di preparazione. La presenza delle Azzurre nella nostra città rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e conferma Cervia come una sede ideale per ospitare gli allenamenti di squadre di altissimo livello” hanno dichiarato il sindaco di Cervia Mirko Boschetti e il vicesindaco con delega allo Sport Gianni Grandu. “L’intera comunità seguirà con entusiasmo il percorso delle ragazze guidate da Julio Velasco e rivolge loro il più sincero in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti della Volleyball Nations League, con l’auspicio che il lavoro svolto a Cervia possa contribuire a nuovi e prestigiosi successi”.