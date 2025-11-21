La Fiamma Olimpica a Rimini lunedì 5 gennaio: la pallavolista Nicole Piomboni accenderà il braciere

Il nuovo anno per Rimini si aprirà con un evento emozionante. Lunedì 5 gennaio, sui titoli di coda delle festività natalizie, Rimini sarà tappa della staffetta della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, il viaggio del braciere che dal 4 dicembre attraverserà l’Italia per accompagnare l’avvio dei Giochi, al via il 6 febbraio.

Il passaggio della fiamma olimpica interesserà l’intera città, dal mare al centro storico, e si concluderà in piazza Malatesta: lì, nella piazza che mai come in quella giornata diventerà dei Sogni, sarà il cuore della City Celebration, con l’accensione del braciere intorno alle 19.30 affidata a Nicole Piomboni, la giocatrice riminese che con la nazionale di Volley under 21 è stata tra le protagoniste della vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di categoria in Indonesia. Oltre a Nicole, tra i tedofori indicati dal Comune di Rimini per questo storico passaggio, ci sarà anche la squadra del Riviera basket Rimini, la formazione impegnata nel campionato di basket in carrozzina serie B FIPIC e che accompagnerà per un tratto il braciere.