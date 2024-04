La Consar si arrende al tie-break: in finale ci va Grottazzolina

Un gran peccato. La Consar lotta con le unghie e con i denti ma alla fine si arrende al tie-break. Festeggia Grottazzolina. che conquista la grande sfida promozione contro Siena. Nella “bella” Ravenna risponde colpo su colpo: i marchigiani vincono 25-20 il primo set ma arriva il 25-15 bizantino, ci riprovano col 25-23 nel terzo ma la Consar trascinata da un super Bovolenta piazza il 25-19. Si decide tutto al tie-break e qui un piccolo black-out è fatale ai ravennati che si ritrovano sotto 7-2 e non risalgono più. Finisce 15-10 per Grottazzolina ma grandi applausi per la squadra di Bonitta.