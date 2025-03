La Consar ha sempre saputo rialzarsi ed è pronta a prendersi la rivincita

Conto alla rovescia per la Consar in vista del match da dentro o fuori fissato per domenica alle 18 al Pala Estra di Siena. In settimana i ragazzi di coach Valentini hanno esaminato garauno cercando di capire cosa non sia andato nel match del Pala Costa vinto per 3-1 dall’Emma Villas e studiando come fare lo sgambetto ai toscani in casa propria, cosa peraltro già riuscita in regular season quando, il giorno dell’Epifania, la Consar riuscì ad imporsi con un secco 3-0. «Abbiamo pagato un po’ troppo la tensione in alcuni fasi del gioco – dichiara il tecnico Valentini – e siamo stati poco efficaci in alcune situazioni, specie in attacco, fondamentale nel quale le percentuali sono state molto basse, cosa inusuale per la nostra squadra, quindi dobbiamo guardare al match di Siena con fiducia, perché anche durante la regular season abbiamo avuto qualche momento di caduta, ma ci siamo sempre rialzati. Facendo attenzione a ricezione ed attacco, siamo ottimisti».

Anche il capitano della Consar, Riccardo Goi, è sulla stessa linea del suo coach. «Sappiamo che i play-off sono questi e come Siena è stata capace di superarci in casa, ora tocca a noi riportare tutto in parità andando a vincere in Toscana. Anche in caso di vittoria casalinga avremmo dovuto comunque azzerare tutto, perché la gara di Siena sarà un altro capitolo. Abbiamo analizzato le cose che non sono andate e siamo pronti e fiduciosi per affrontare questa gara da dentro o fuori».

Il capitano fa comunque presente come il match di domenica scorsa non sia stato dominato dagli avversari e che la sua squadra sia stata sempre in partita dall’inizio alla fine: «Quello che ci preme sottolineare è che non tutto è da buttare della gara casalinga – prosegue Goi – penso che abbiamo disputato uno dei migliori primi set dell’anno, quindi l’approccio alla partita è stato positivo, poi però dal secondo set Siena ha preso un po’ di margine ed abbiamo faticato a riprenderli, mentre il quarto set è finito 25-23, quindi sono mancati solo alcuni dettagli, ma siamo stati sempre in partita. Come si è visto nel match di domenica scorsa – conclude il libero della Consar – queste dei play-off sono gare che possono cambiare per alcuni episodi e a Siena cercheremo di fare in modo che questi episodi siano a nostro favore».

I problemi di crampi accusati da Guzzo nell’ultimo set del match di domenica scorsa sono rientrati, quindi coach Valentini per il match di Siena potrà contare su tutti gli effettivi. Per chi non potrà seguire la squadra nella trasferta toscana, l’ appuntamento è fissato per domenica alle 18 in diretta su Vbtv, la tv della Lega Volley e in differita il martedì successivo alle 15 su Teleromagna.