La Consar ai blocchi di partenza con immutata voglia di stupire: «Puntiamo ad essere competitivi nei play-off», spiega il tecnico Valentini

Una folla di tifosi ha presenziato, presso il ristorante Molinetto, al “vernissage” della nuova Consar Ravenna prossima protagonista del campionato di A2 di pallavolo maschile. Sotto gli occhi del patron della Consar, Veniero Rosetti, e del direttore sportivo Marco Bonitta e alla presenza dell’assessore allo Sport Giacomo Costantini, sono stati presentati il nuovo staff e il nuovo organico della prima squadra di volley ravennate.

Pensieri e parola

Ha fatto gli onori di casa il presidente del Porto Robur Costa Matteo Rossi dopo aver ringraziato Alan del Molinetto per aver ospitato l’evento. «Inizia ufficialmente la nuova stagione con qualche giocatore in ritiro con le nazionali e con molte novità. Come già anticipato, Antonio Valentini entra a pieno titolo nel ruolo di allenatore, per il quale ha lavorato in grande sinergia con Marco Bonitta, che ringrazierò sempre perché, nonostante abbia fatto una scelta professionale importante (allenerà ad Austin, nella nuova Superlega femminile statunitense, ndr) ha dato il 110% nel costruire sia la prima squadra che il settore giovanile, per la formazione del quale abbiamo fatto un investimento importante».

Un felice Antonio Valentini, neo tecnico della Consar si è detto entusiasta di «cominciare la stagione a Ravenna, dove si respira pallavolo in ogni luogo. Giocare al Pala De Andrè da avversario è difficilissimo, poi quando il pubblico sostiene la squadra a grande voce diventa ancora più dura per le avversarie. Sono contento di vedere tanti tifosi oggi e spero di vederne molti altri al palasport. Ringrazio la società, il presidente e Bonitta per avermi scelto e sento un grande senso di responsabilità. La squadra è un bel mix di giocatori giovani e di esperti della categoria, occorrerà un percorso di crescita durante il quale la squadra si dovrà affiatare, poi cercheremo nel finale di stagione di dare le maggiori soddisfazioni possibili ai nostri tifosi».

Un giudizio sul «campionato. «Cinque-sei squadre che hanno rinforzato il loro roster - prosegue Valentini - in prima fascia c’è una squadra forse su tutte, composta da giocatori di livello internazionale che è Catania, poi abbiamo Siena costruita molto bene, Cuneo che ha sistemato molte cose rispetto allo scorso anno e Brescia che ha allestito una squadra molto competitiva, poi ci sono una serie di squadre in seconda fascia, con giocatori ancora non conosciuti, ma di qualità, che possono fare bene e un ultima fascia con alcune squadre in lotta per la salvezza. Ravenna è molto vicina alla prima fascia e il nostro grande obiettivo sarà arrivare molto competitivi ai play-off».

I giocatori assenti arriveranno al termine degli impegni delle nazionali: Selleri, palleggiatore della nazionale Juniores, si unirà ai compagni dopo l’8 settembre, Zlatanov impegnato con la pre-Juniores, rientrerà dopo il 31 agosto, come lo schiacciatore svedese Ekstrand, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni agli Europei.