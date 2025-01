La Clai si rinforza con Laura Melandri

Grande colpo di mercato della Clai Imola che, in vista della fase decisiva della stagione, ha raggiunto l’accordo con la forte centrale lughese Laura Melandri (classe ‘95, 186 cm d’altezza). Proprio a cavallo fra fine del 2024 e inizio del 2025 il diesse Massimo Cavalli ha chiuso l’operazione di mercato e l’ex Cesena si sta già allenando agli ordini di coach Caliendo. La speranza dello staff tecnico imolese è di farla debuttare già domenica al Ruggi contro il forte Brescia (ore 17) e provare a invertire un trend di quattro sconfitte consecutive, anche se le imolesi sono state capaci di raccogliere un bottino di punti abbastanza rassicurante in ottica Pool salvezza.

Alla Melandri la Clai aveva già pensato la scorsa estate, quando si era sparsa la notizia che la centrale lughese volesse avvicinarsi a casa per motivi lavorativi. Gli impegni dell’ex Bergamo (stage post universitario in psicologia) non si conciliavano però con l’esigenza di allenamenti anche al mattino per la squadra imolese e così la Melandri optò per il Cesena di B1. Ora che ha concluso lo stage, il prodotto delle giovanili della Teodora Casadio ha rescisso con Cesena, accettando la corte della Clai alla quale porterà tutto il suo contributo fatto di talento (pluri-convocata in nazionale a livello giovanile e anche senior) ed esperienza (pure uno scudetto con Conegliano nel 2017-18 e una Challenge Cup a Monza l’anno seguente). A farle posto, prima o poi nel sestetto titolare di Caliendo toccherà a una fra Bacchilega (molto efficace sulle fast) e Ravazzolo (più forte a muro). L’arrivo di Melandri, il cui rapporto con la Clai potrebbe durare nel tempo, conferma la volontà del presidente Mongardi di centrare la salvezza senza troppi affanni.