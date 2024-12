La Clai si prende i complimenti, la Omag-Mt intasca i 3 punti

OMAG-MT-CLAI IMOLA 3-0

OMAG-MT: Ortolani 12, Nicolini 4, Ravarini 1, Consoli 10, Piovesan 13, Parini 10, Bagnoli, Sassolini, Nardo 7, Valoppi (L) 1. N.e.: Meliffi. All.: Bellano.

CLAI IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 2, Bacchilega 11, Pinarello, Ravazzuolo 5, Migliorini, Visentin, Messaggi, Bulovic 14, Stival 8. Mastrilli (L). N.e.: Gambini, Mescoli, Arcangeli. All.: Caliendo.

ARBITRI: Galletti e Tundo.

PARZIALI: 25-22, 25-20, 25-22.

NOTE: Durata set: 32’, 25’, 31’. Totale: 1h36’. Battute vincenti: Omag-Mt 2, Clai 4. Battute sbagliate: Omag-Mt 8, Clai 7. Muri: Omag-Mt 9, Clai 5. Errori: Omag-Mt 15, Clai 18.

Vince 3-0 la Omag-Mt, tanti complimenti a Omag-Mt. Ma tanti complimenti anche alla Clai Imola, che mette in grande difficoltà San Giovanni in Marignano sciogliendosi, però, nei momenti clou della gara. Merito anche delle “zie” che quando c’è da salire in cattedra si mettono il “tocco” e dimostrano perché sono seconde a 3 lunghezze da Messina (ieri costretta al tie-break da Costa Volpino) ma con una partita in meno.