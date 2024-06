La Clai per scrivere la storia: se batte Villa Cortese è in A2

Sono trascorsi 20 anni dall’ultima apparizione di una squadra imolese in serie A2 femminile. L’allora Famila, dopo un ciclo straordinario che vide le imolesi anche fare capolino nella massima serie nazionale, nel 2004 chiuse penultima in A2 e scese in B1. Oggi (in campo alle 18) per la Clai il sogno di tornare nella seconda categoria nazionale potrebbe avverasri ma dall’altra parte della rete ci sarà una società che ha scritto pagine indelebili della storia del volley italiano, Villa Cortese, tre volte finalista per lo scudetto e due volte trionfatrice in Coppa Italia, a cavallo di tre lustri fa.

La Clai ha il vantaggio di giocare tra le mura amiche questa cosiddetta finale che è la terza gara del girone a tre ma, visto che entrambe le formazioni hanno sconfitto 3-0 il Volano, chi vincerà oggi al PalaRuscello sarà promosso in serie A2.

«Già prima della gara di Volano - dichiara l’alzatrice Sofia Cavalli - le emozioni erano tantissime; partecipare ai playoff da prime in classifica è per tutte un’esperienza bellissima. Abbiamo tanta voglia di giocarla questa partita, anche se la tensione è molto alta e l’adrenalina si fa parecchio sentire. Per me è un sogno giocare un match del genere nel nostro palazzetto a Imola davanti ai nostri tifosi».

La squadra lombarda è guidata da Massimo Lualdi e può contare su alcuni elementi di qualità come l’opposto classe ‘95 Clarissa Elli, capitano e vero trascinatore in campo e la banda Martina Ferravante, spesso le attaccanti più pericolose e produttive anche perché ben supportate dalla regia di Anna Lualdi.