La Clai Imola ha esonerato il tecnico Simone Bendandi

Una salvezza tornata tutta in discussione ha indotto la Clai a correre ai ripari: la società imolese, infatti, ha esonerato il tecnico Bendandi. Questo il comunicato ufficiale: “La Clai Imola Volley esonera con effetto immediato dal suo incarico l’allenatore della prima squadra Simone Bendandi. La decisione è assunta nell’esclusivo interesse organizzativo, tecnico e sportivo della società, tenuto conto di plurime consultazioni e circostanze emerse negli incontri tra parte dirigente e atlete, anche avuto riguardo all’attuale andamento della stagione ed alla conseguente necessità di una immediata rimodulazione della guida tecnica della squadra e alla conseguente esigenza di riorganizzazione dell’assetto operativo del gruppo squadra per tentare di consentirne un’altra salvezza nel campionato di serie A2”. Nelle prossime ore la Clai scioglierà le riserve sul nuovo allenatore.