La Clai Imola festeggia la prima storica vittoria

COSTA VOLPINO-CLAI IMOLA 0-3

COSTA VOLPINO: Dell’Orto, Neciporuka 8, Zago 12, Buffo 11, Civitico 6, Brandi 6, Gamba (libero 1), Fracassetti (libero 2), Ferrarini 3, Dell’Amico, Tosi, Fumagalli 1. N.e. Camerini, Silva Conceicao. All.: Cominetti.

CLAI IMOLA: Pomili 3, Rizzieri 4, Bacchilega 10, Ravazzolo 8, Bulovic 18, Stival 6, Mastrilli (libero), Visentin, Mescoli 1. N.e. Pinarello, Arcangeli, Migliorini, Gambini, Messaggi. All.: Caliendo.

ARBITRI: De Nard e Pernpruner

PARZIALI: 22-25, 19-25, 19-25.

NOTE: Durata set: 31’, 30’, 27’. Totale 1h 28’. Battute vincenti: Costa Volpino 0, Clai 6. Battute sbagliate: Costa Volpino 11, Clai 4. Muri: Costa Volpino 6, Clai 12. Errori: Costa Volpino 14, Clai 9.

Festa grande in casa Clai per la prima vittoria in serie A2. La squadra imolese vince 3-0 sul campo del Costa Volpino e muove la classifica al terzo incontro della stagione al termine di un match a senso unico per una vittoria che fa classifica e morale.

Caliendo cambia la formazione rispetto a domenica scorsa: Rizzieri in cabina di regia, Bulovic al posto di Mescoli e la Clai cambia marcia. Il match ha visto le ospiti dominare sin dal primo set. Le imolesi partono subito forte, portandosi avanti 1-4 e 2-6 grazie a un muro decisivo di Bacchilega. Nonostante l’esordio della lettone Neciporuka, la difesa di Imola si dimostra solida, sfruttando al meglio gli errori delle lombarde, che al servizio concedono troppo. Bulovic e Ravazzolo guidano l’attacco, ma sul 12-12 la partita si riapre momentaneamente. Un ace di Rizzieri e un muro di Ravazzolo danno nuovo slancio a Imola, che conquista il set 20-25, approfittando di ben 13 errori avversari.

Nel secondo set, la storia non cambia: Imola parte di nuovo in vantaggio (1-4) e, con un’ottima prestazione di Bulovic e Stival, mantiene il controllo (6-12). Un muro di Rizzieri e il suo tocco di seconda siglano il +7 (12-19), mentre Costa Volpino tenta un recupero tardivo che non basta. Il parziale si chiude 19-25 per Imola.

Nel terzo set, la Clai continua a dominare. Bulovic, con 7 punti nei primi scambi, guida la fuga decisiva (8-13). Costa Volpino, disorientata, non riesce a reagire, e nonostante un calo di intensità sul 13-23, Imola chiude facilmente il match 19-25, sancendo una vittoria netta e meritata.

