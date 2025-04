La Clai affonda Concorezzo: che festa al Ruggi per la salvezza - Gallery

Clai Imola-Concorezzo 3-0

CLAI: Rizzieri 3, Pomili 5, Ravazzolo 13, Bulovic 3, Melandri 6, Stival 8, Mastrilli (libero 1), Gambini (libero 2), Mescoli 8, Migliorini 4, Visentin 3, Stafoggia 2, Drewnick. All.: Benedetti.

CONCOREZZO: Alberti 1, Rosina 4, C. Bianchi 3, Pegoraro 4, G. Bianchi 6, Brutti 6, Rocca (libero). N.e. Piazza, Ghezzi, Allasia, Tsitsigianni, Kavalenka, Tonello. All.: Delmati.

ARBITRI: Polenta e Bosica.

PARZIALI: 25-22, 25-12, 25-10.

NOTE: durata set: 25’, 21’, 21’. Totale 1h15’. Battute vincenti: Imola 5, Concorezzo 1. Battute sbagliate: Imola 12, Concorezzo 9. Muri: Imola 12, Concorezzo 1. Errori: Imola 8, Concorezzo 9.

Sono passati dieci mesi dalla festa per la promozione in A2 ed è ancora festa grande, forse ancora più bella, forse ancora più insperata, almeno all’inizio della stagione in casa Clai Imola per la permanenza in A2 che è da inserire fra le grandi imprese della pallavolo femminile imolese.

Servivano due set alla squadra di Benedetti e Speck per avere la certezza della salvezza e la Clai ne ha conquistati tre battendo 3-0 il già retrocesso Concorezzo e completando l’opera iniziata sei partite fa proprio con la vittoria al tie- break in casa delle lombarde.

Una stagione sofferta ma anche esaltante, sospesa tra momenti difficili (l’allontanamento del tecnico della promozione Caliendo su tutti) e tra fasi esaltanti, ultima delle quali la vittoria odierna in una partita che ha vissuto pochissime sezioni di equilibrio.

In pratica solo il primo set ha visto le due squadre vicine nel punteggio. Equilibrio fino all’11-11 poi il break firmato da Rizzieri di 4-0 per il 16-12 Clai. Le imolesi sono state brave a mantenere le rivali a distanza e l’errore al servizio di Giulia Bianchi ha portato Imola a metà dell’opera: 25-22.

A questo punto un Concorezzo privo delle sue giocatrici di riferimento ha alzato bandiera bianca. Imola si è portata sul 10-1 in avvio di secondo parziale e il 25-12 ha scatenato la gioia irrefrenabile delle padrone di casa. Benedetti ha concesso la vetrina a qualche seconde linee nel terzo set ma la Clai ha dominato vincendo 25-10 e chiudendo una stagione che resterà nella storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA