L’Omag-Mt ci prova ma si arrende alla Megabox (0-3)

OMAG-MT-VALLEFOGLIA 0-3

OMAG-MT: Ortolani 10, Bracchi 1, Zhuang 12, Brancher 11, Kochurina 11, Caruso 4, Nardo 6, Straube. Tellone (L), Panetoni (L). N.e.: Nicolini, Parini. All.: Bellano.

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 22, Giovannini 10, Candi 5, Bartolucci, Butigan 3, Ungureanu 1, Omoruyu 20, Castellanos. De Bortoli (L). N.e.: Feduzzi, Carletti, Thokbuom, Stoyanova, Mitkova.

ARBITRI: Grossi e Cerra.

PARZIALI: 19-25, 20-25, 26-28.

NOTE: Durata set: 24’, 28’, 34’. Totale: 1h34’. Battute vinceti: Omag-Mt 2, Megabox 3. Battute sbagliate: Omag-Mt 7, Megabox 5. Muri: Omag-Mt 9, Megabox 3. Errori: Omag-Mt 17, Megabox 10.

Una sconfitta che potrebbe rappresentare uno spartiacque psicologico e tecnico. Perché lo 0-3 subìto ieri da una Megabox Vallefoglia che conquista la sesta vittoria consecutiva con il minimo dello sforzo, mette con le spalle al muro l’Omag-Mt in chiave salvezza. Del resto i numeri della gara parlano chiaro e raccontano di una partita in cui le scelte di coach Bellano hanno inciso in modo determinante sull’inerzia dell’incontro.