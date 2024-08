L’Angelini vuole puntare in alto con la stella Melandri

È stata Laura Melandri il colpo dell’estate di un Volley Club Cesena che è tornato in palestra lunedì per l’inizio della preparazione. Il palmares della giocatrice di Lugo parla chiaro: uno scudetto nel 2018 con Conegliano, una Challenge Cup con Monza l’anno successivo, tante presenze nella nazionale azzurra con anche la vittoria del Masters di Montreux. Melandri ha sposato il progetto Volley Club con entusiasmo: «Mi sono presa una pausa dalla A1 perché sto facendo un tirocinio abilitante per la professione di psicologa (presso l’Ausl Romagna ndr), ritenevo inconciliabili i due impegni, perciò ho scelto Cesena che ritengo un ambiente stimolante che ambisce a fare bene».

La sua esperienza sarà fondamentale: «Ho un ottimo bagaglio, undici anni di A1. Il processo sarà graduale: dovrò imparare a conoscere le ragazze e capire il livello. In questi anni ho avuto la possibilità di giocare per top team ma anche per squadre che ambivano alla salvezza: tutto ciò ha arricchito la mia carriera. Cresceremo insieme e voglio essere considerata parte del progetto come le altre ragazze».

Dopo i play-off raggiunti nella scorsa stagione, la squadra di Lucchi non ha intenzione di deludere le aspettative: «Daremo il massimo, conosco Cristiano Lucchi da tanti anni e mi fido di lui. Ho avuto un’impressione molto positiva, vedremo strada facendo l’obiettivo a cui ambire. La differenza la farà la chimica che si verrà a creare. Lavorando bene in palestra, il livello si alzerà inevitabilmente».

L’arma in più del Volley Club sarà quindi il gruppo; caratterizzato dalla freschezza delle giovani e dall’esperienza dei nuovi acquisti. L’obiettivo? Puntare più in alto possibile.