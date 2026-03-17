Imola, Julio Velasco il primo aprile al teatro Stignani per una serata di beneficenza

“Una serata con Julio Velasco. L’importanza di fare squadra”. È questo il titolo dell’evento speciale che si terrà a Imola il prossimo primo aprile, alle 19,30, al Teatro Ebe Stignani, con la partecipazione straordinaria di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale femminile italiana di pallavolo e figura di riferimento del panorama sportivo internazionale. Con gli azzurri ha conquistato due Mondiali, tre Europei e cinque World League, oltre all’oro olimpico 2024 (primo nella storia della pallavolo azzurra) e al Mondiale 2025.

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Imola, con l’obiettivo di sostenere il progetto “Migliorare l’accesso all’acqua per la scuola Arnaldo A. Sanchez” e di fornire materiale sportivo ai jóvenes deportistas del quartiere Lugano 1 e 2 di Buenos Aires, un’area che versa in condizioni di marginalità urbana. Il progetto solidale è curato dalla Fundación Aguas, in collaborazione con il Csi Comitato di Imola.

L’intero ricavato della serata - con ingresso a offerta libera minima di 12 euro - sarà devoluto alla Fundación Aguas per sostenere il progetto internazionale, con interventi concreti a favore dei bambini della Escuela 703, nella regione del Chaco (Argentina), e con azioni parallele a supporto dei giovani dei quartieri Lugano 1 e 2.

Gli interventi previsti

Il progetto nasce per rispondere a criticità rilevanti, tra cui l’assenza di acqua potabile, la mancanza di impianti idraulici adeguati in bagni e cucine e gli elevati rischi sanitari legati a condizioni igieniche precarie. Attualmente, la scuola utilizza acqua piovana raccolta in una cisterna danneggiata e priva di un sistema di filtrazione, mentre studenti e insegnanti sono costretti a trasportare l’acqua con secchi per le attività quotidiane.

Grazie ai fondi raccolti sarà possibile riparare la cisterna e installare un sistema di filtrazione sicuro, realizzare impianti idraulici con lavandini e servizi igienici funzionanti e promuovere attività formative su igiene, uso dell’acqua e prevenzione sanitaria.

La raccolta fondi

L’obiettivo è raggiungere la raccolta di 5.000 euro. La serata del primo aprile sarà dunque non solo un momento di incontro e riflessione, ma anche un’occasione per contribuire alla costruzione di futuro migliore per tanti giovani, “goccia dopo goccia”.

Info e prenotazioni: CSI Imola. Telefono: 0542 30335; 320 2957358. Indirizzo mail: imola@csi-net.it