Il presidente della Lega Volley: “Mai sentito un politico dire che dobbiamo fare dei palazzetti dello sport, dobbiamo fare sempre stadi” VIDEO

Al grido di “non esiste solo il calcio”, dal mondo del volley arriva un richiamo al Governo sul tema delle risorse messe in circolo dalle scommesse legali. A prendere parola è il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, durante la presentazione della final four della Del Monte Coppa Italia che si terrà a Bologna il 27 e 28 gennaio. Di recente il Governo ha ipotizzato di destinare “delle percentuali delle scommesse al mondo del calcio perchè dice che gli attori, che in questo caso sono le società sportive- sintetizza Righi- devono entrare nella catena di distribuzione” delle risorse generate dalle puntate. Però “non parlano mai degli altri sport, come se su di noi o sulla pallacanestro o sul tennis non si scommettesse”, continua Righi. Una situazione non nuova: “Parliamo di impianti- è l’esempio del presidente- e ci sono gli stadi. Non ho mai sentito un politico dire che dobbiamo fare dei palazzetti dello sport, dobbiamo fare sempre stadi. Ecco almeno in questo caso, faccio un appello alla politica, ricordatevi - afferma Righi - che non esiste solo il calcio”. Infatti “tutti scommettono lecitamente sugli sport, perchè lo si può fare in maniera lecita e anche la pallavolo - rivendica il numero uno della Lega- ha un mercato piuttosto importante, abbiamo anche i numeri”. Di conseguenza “anche noi come il basket o il tennis avremmo il diritto e il Governo avrebbe il dovere - manda a dire Righi - di lasciare anche a noi una parte di risorse. Non è che noi la spendiamo, la investiamo sui giovani e sulle attività, abbiamo già dei progetti per sviluppare la parte giovanile”.