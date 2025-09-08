I Bovolenta, una famiglia da film: “Vigor è sempre con noi”

Il filo conduttore del docufilm sarà lo stesso del Bovelix, ovvero la lettera A: come amore, amicizia, aiutare. E soprattutto come Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora e Andrea. «Sarà un docufilm improntato sui Bovolenta, non su Bovo - sottolinea Federica Lisi -. Il messaggio lo devo raccontare partendo dal quel 25 marzo ma poi siamo noi la storia, non Bovo. Il messaggio lo dobbiamo dare tutti insieme, i Bovolenta, non solo Alessandro e Arianna che stanno seguendo le orme di Bovo sui campi di volley, ma tutti noi. Andremo a toccare la nostra quotidianità che ci piace condividere, io toccherò argomenti che ho vissuto, comprese le difficoltà. Come ad esempio la fecondazione assistita che mi ha portato ad avere 5 figli. Parleremo della nostra vita come se stessimo parlando con degli amici, vorrei ad esempio che Ale raccontasse come vive la sua carriera pallavolistica, sempre un po’ nell’ombra del papà. Vorrei che i miei figli raccontassero quello che sono io per loro e la nostra quotidianità. Vorrei da genitore, da donna e da mamma fare venire fuori come abbiamo superato i momenti difficili grazie alle persone che hanno creduto in noi e che ci hanno aiutato».La colonna sonora del docufilm sarà di Pia Tuccitto, cantautrice e grande amica della famiglia Bovolenta e che insieme a Federica Lisi ha portato nei teatri di tutta Italia lo spettacolo “Io&amp;Lei” che unisce le canzoni di Pia al libro di Federica “Noi non ci lasceremo mai” dedicato a Vigor Bovolenta. «Le mie letture e le canzoni di Pia si sono intrecciate in maniera perfetta. E’ stato un intreccio partito dal libro che prosegue con il documentario. Nel docufilm ci saranno i valori importanti che sono quelli della famiglia, dell’amore, della amicizia dell’aiutare raccontati da noi e valorizzati dalla colonna sonora di Pia, che è pazzesca, mentre Stefano sarà il sole, il regista di tutto quanto».