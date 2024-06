Fantastico Cesena: è in finale al Mondiale volley over 56

Cesena Volley +56-Ungheria sarà la finale del Mondiale Volley over 56 che si disputerà domani a Milano presso il Centro Pavesi alle ore 15. Quella cesenate è una squadra di veterani ricca d’esperienza che però non ha perso certo la fame di vittorie in campo. La stessa fame che ha permesso di arrivare a giocare una finale tanto ambita quanto meritata. Dopo aver dominato il proprio girone battendo Svizzera, Slovacchia e Spagna, questa mattina i cesenati di coach Gabriele Gozi hanno sfidato ai quarti la Nazionale italiana over 56, imponendosi per 2-1. Nel pomeriggio semifinale a senso unico e vittoria sulla Slovenia per 2-0. Il Cesena Volley +56 è pronto a vivere l’ultima partita del mondiale, per provare a trasformare un sogno in realtà. La finale trasmessa in live streaming su https://www.ivva.eu/ivva-milan-2024/sport-areas-milan-copy/