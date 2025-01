Coppa Italia A2 donne, Una straordinaria Serena Ortolani trascina l’Omag-Mt San Giovanni in finale: stesa Busto Arsizio 3-1

Serena Ortolani ieri ha compiuto 38 anni e questa sera ha messo a terra 29 palloni, trascinando la Omag-Mt in finale di Coppa Italia di Volley A2 donne. La ex nazionale è stata la pietra angolare su cui si è andata ad appoggiare Cecilia Nicolini nei momenti di difficoltà. Sì, perché nella sfida tra le capolista dei due gironi di A2 c’è stato un grande equilibrio. Spezzato dalla fuoriclasse di Reda. La Omag-Mt San Giovanni in Marignano si è infine imposta 3-1 dopo due ore e quattro set tirati: 25-19, 23-25, 25-22, 25-21. In finale, il 9 febbraio alla Unipol Arena di Bologna, la Omag-Mt affronterà la Itas Trentino, che ha travolto 3-0 Offanengo.