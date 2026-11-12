Volley A1 donne, Omag, una rimonta capolavoro: sotto di due set ribalta Scandicci

OMAG 3

SCANDICCI 2

OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Jehlarova 15, Morello 1, Bracchi 22, Wilson 7, Adelusi 11, Rivero 25, Panetoni (L), Eroktay 3, Brandi 2, Nardo, Giuliani, Bagnoli. N.e.: Scialanca (L). All.: Bellano.

savino del bene scandicci: Bergmann 15, Graziani 8, Van Ryk 14, Bosetti 16, Aleksic 14, Eze 6, Armini (L), Van Hecke 7, D’odorico 2, Ognjenovic. N.e.: Alberti, Nwakalor, Sirressi (L), Skinner. All.: Gaspari.

arbitri: Giglio e Lot

parziali: 13-25, 18-25, 25-22, 30-28, 15-13.

note: Spettatori 627. Durata set: 20’, 25’, 31’, 24’, 20’. Totale: 2h23’. Battute vincenti: Omag 6, Savino Del Bene 5. Battute sbagliate: Omag 12, Savino Del Bene 5. Muri: Omag 7, Savino Del Bene 13. Errori: Omag 24, Savino Del Bene 15.

Ci sono vittorie che valgono due punti, altre che valgono molto di più. Perché dentro ci sono il carattere, il coraggio, la capacità di non arrendersi quando tutto sembra perduto. E poi ci sono serate come questa, nelle quali una squadra decide di riscrivere il copione, sfidare ogni pronostico e regalarsi una pagina da conservare. L’Omag ha scelto la strada più difficile, quella che sembrava impossibile: ribaltare da 0-2 a 3-2 la Savino Del Bene Scandicci, una delle corazzate della pallavolo italiana. E alla fine, al termine di una battaglia di 2 ore e 23 minuti, il palazzetto di Cervia è esploso in un abbraccio collettivo.