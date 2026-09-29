Volley A1 donne, Amandha Sylves rinforzo di un mese per la Omag

Una giocatrice a tempo, con una missione precisa: tappare un buco al centro della rete. La Omag cala il jolly Amandha Sylves, centrale francese classe 2000, arrivata a San Giovanni in Marignano per dare centimetri, fisicità e soluzioni a Massimo Bellano in un momento delicato. La transalpina resterà in Romagna fino al primo novembre, poi farà le valigie per tornare negli Stati Uniti e indossare la maglia del Minnesota nella League One Volleyball.

Un rinforzo a scadenza arrivato per prendere tempo e consentire alla società di capire quale sarà il futuro di Veronica Costantini, fermata dalla Commissione medica dopo gli accertamenti estivi a Roma durante un raduno della nazionale. Alla centrale di Jesolo, classe 2003, è stato trovato un piccolo problema al cuore che, per le regole italiane, le impedisce di fare attività agonistica, ma non per la normativa internazionale e Costantini si sta allenando all’estero.

Il presidente della Consolini, Stefano Manconi, parte proprio da qui. «Lo stop di Veronica è stata una doccia fredda per tutti perché nessuno poteva immaginarlo. La Commissione medica si è già riunita una prima volta ma non ha preso una decisione, ha voluto fare altri approfondimenti. Ci auguriamo che presto dia una risposta definitiva e che sia positiva, per Veronica e anche per noi perché la sua presenza sotto rete è importante».

Proprio per tamponare questa situazione, San Giovanni ha scelto Amandha Sylves. Francese di Baie-Mahault, comune del Dipartimento d’Oltremare della Guadalupa, nell’isola omonima, classe 2000, è arrivata in Italia nel 2021-2022 a Firenze dove è rimasta per due stagioni incrociando Massimo Bellano per poi ritrovarlo nel 2023-2024 a Cuneo. Poi due anni a Monviso. Quest’estate la decisione di volare in America.

«Bellano la conosce bene - conclude Manconi -. L’abbiamo contattata, lei si è detta disponibile e così è nato il tutto. Ma il primo novembre ci lascerà e tornerà negli Usa».

Oggi la Omag inizia la settimana tipo in vista dell’esordio in campionato di domenica in casa della Megabox.

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