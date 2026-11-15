Una Omag solida e concreta sbanca Brescia (0-3)

Banca Valsabbina-Omag 0-3
BANCA VALSABBINA: Modestino 10, Mihaljevic 18, Novosel 9, Schilkowski, Bartolucci 3, Markovic 9, Nardelli 4, Kavalenka 1. Parrocchiale (L). N.e.: Olivotto, Ruggeri. All.: Solforati.
OMAG: Bracchi 15, Rivero 13, Adelusi 5, Wilson 7, Bagnoli, Eroktay 9, Jehlarova 13, Nardo, Brandi 2, Giuliani, Morello. N.e.: Scialanca. All.: Bellano.
ARBITRI: Verrascina e Rossi.
PARZIALI: 28-30, 17-25, 24-26.
NOTE: Durata set: 35’, 25’, 31’. Totale: 1h38’. Battute vincenti: Banca Valsabbina 1, Omag 1. Battute sbagliate: Banca Valsabbina 7, Omag 7. Muri: Banca Valsabbina 9, Omag 8. Errori: Banca Valsabbina 19, Omag 15.
Prova di forza della Omag, che sbanca Brescia (3-0), conquista la sua terza vittoria in campionato, la seconda consecutiva, raggiunge quota 9 in classifica e si mette dietro, almeno fino a domenica, Busto Arsizio (-1), Macerata (-3), Cuneo (-5), Firenze (-5) e la stessa Brescia (-6)